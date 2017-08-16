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Республика Казахстан

Встреча информационно – пропагандистских групп с населением города Караганды

16.08.2017 | Новости

ГУ «Отдел внутренней политики города Караганды» организована встреча информационно-разъяснительной группы по вопросам профилактики религиозного экстремизма и терроризма с военнослужащими Воинской части 6505. 

На встрече приняли участие специалисты ГУ «Отдел внутренней политики города Караганды», КГП «Центр изучения и анализа проблем межконфессиональных отношений Карагандинской области», а также теолог общественной организации «Нұрлы Білім», сообщает nv.kz. В ходе встречи были разъяснены вопросы о различии традиционных и нетрадиционных религий, негативном воздействии деструктивных религиозных течений, о значении традиционных конфессий в жизни общества, продемонстрированы видеоролики по профилактике религиозного экстремизма.

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

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