RSS Контакты
Республика Казахстан

За информацию о терроризме в Казахстане будут платить до двух миллионов тенге

19.08.2017 | Новости

Правительство Казахстана приняло постановление с 1 января 2017 года «Утвердить прилагаемые Правила установления и выплаты вознаграждения за информацию, которая помогла предотвратить или пресечь акт терроризма». 

Теперь в случае сообщения в правоохранительные органы информации, которая поможет предотвратить или пресечь акт терроризма, казахстанцам выплатят немалое вознаграждение от 750 — до 1000 месячных расчетных показателей. Все средства на эти нужды уже заложены в республиканский бюджет. Что же касается непосредственно самой выплаты, деньги человек получит в случае, когда вступит в силу обвинительный приговор, либо будет вынесено постановление о прекращении уголовного дела по законным основаниям.

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

Цитировать | | Код для блога/форума/сайта

URL:
Авторские колонки
Альманах
Ислам в современном мире


Минарет Ислама
Первый российский журнал исламской доктрины

XIII Фаизхановские чтения

Реклама