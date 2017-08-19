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Полицейские Кызылорды проверяют уязвимые в террористическом отношении19.08.2017 | Новости
Руководителей четырех объектов в Кызылординской области оштрафовали за ненадлежащее обеспечение антитеррористической защищенности. Уязвимые в террористическом отношении объекты проверяются полицейскими Кызылорды, передает Total.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД области.
В ходе проверок мест массового скопления людей руководители 4-х объектов, уязвимых в террористическом отношении, привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 149 КоАП РК «Неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению антитеррористической защиты и соблюдению должного уровня безопасности объекта уязвимого в террористическом отношении». Из них 1 объект общественного питания, 1 объект спорта, 1 объект производства и 1 объект водного хозяйства решением суда оштрафованы на сумму около 2 миллионов тенге за ненадлежащее обеспечение антитеррористической защищенности. Итоги проверок указывают, что на объектах, уязвимых в террористическом отношении, не принимаются меры по инженерно-технической укрепленности, в частности, по системе видеонаблюдения, системам сигнализации и оповещения, системе контроля управления доступом, а также за отсутствия специализированной охраны. Следует отметить, департаментом внутренних дел Кызылординской области согласно закона РК «Об органах внутренних дел» от 23.04.2014 года и закона РК «О противодействии терроризму» от 13.07.1999 года на постоянной основе проводятся проверки объектов, уязвимых в террористическом отношении, расположенных на территории области.
Источник: http://kazislam.kz/ru
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