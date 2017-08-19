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Республика Казахстан

Лицей в Казахстане перешел в ведение фонда просвещения Турции

19.08.2017 | Новости

Лицей «Талгар» в казахстанском городе Алматы перешел в ведение Фонда просвещения Турции (TMV), сообщает TMV. Соответствующий протокол подписан между главой Союза турок-ахыска мира (DATÜB) Зиятдином Кассановым и главой TMV, профессором Биролом Акгюном. 

Выступая на церемонии подписания, Кассанов отметил, что DATÜB был создан 24 мая 2010 года решением Кабмина, утвержденным президентом Турции, и проводит деятельность в сфере образования для укрепления связей между турками-ахыска мира. По его словам, союз намерен сотрудничать с TMV в сфере образования, и подписанный протокол является первым шагом в этом направлении. Глава TMV, в свою очередь, отметил, что с нового учебного года в лицее «Талгар» будут работать педагогические кадры турецкого фонда. Лицей «Талгар» рассчитан на 500 учащихся. 

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

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