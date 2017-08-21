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Республика Казахстан

Их можно еще вернуть

21.08.2017 | Новости

За рубежом в религиозных высших учебных заведениях, вызывающих подозрения со стороны представителей официального духовенства Казахстана, обучаются 30 казахстанцев. Основная их масса находится в Египте, в Саудовской Аравии учатся трое и один проходит обучение в Йемене. 

Официальные представители духовенства Казахстана стараются вернуть таких студентов на Родину. Сообщивший об этом руководитель управления по делам религий Атырауской области Кайролла Кушкалиев сказал, что в Казахстан были возвращены 15 студентов, обучаюшихся в салафитских вузах, в прошлом году на родину вернулись еще 17 казахстанцев, сообщает Рricom.kz. В текущем году возвращены еще 2 студента. На данный момент одна семья пытается вернуть свое чадо домой из стен зарубежного религиозного вуза. По словам Кушкалиева, сейчас ведется определенная работа с 47 заключенными, осужденными за террористические уголовные преступления. 28 представителей радикального течения вернулись в ряды приверженцев традиционного ислама. Спикер считает, что таких людей, кого можно еще вернуть к нормальной жизни, среди радикалов очень много. По информации руководителя управления по делам религий, в регионе сейчас работают 57 имамов. Есть 29 исламских, 2 православных, 2 католических и 2 протестантских религиозных заведений. 

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

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