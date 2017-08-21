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Республика Казахстан

Модный показ известного дизайнера из катара прошел на ЭКСПО-2017

21.08.2017 | Новости

В павильоне Катара на территории Международной выставки «ЭКСПО-2017» прошел модный показ дизайнера Уадхи Али Ас-Сулейти. Об этом сообщает МИА «Казинформ». Известный модельер из Катара представила гостям выставки традиционную моду своей страны. 

На импровизированном подиуме были показаны 10 современных платьев из ее последней коллекции. Модный показ известного дизайнера из Катара прошел на ЭКСПО-2017 В образах нашли отражение арабские мотивы и характерные природные растительные орнаменты. Модели арабских платьев сшиты из тончайшего шелка разных расцветок. Моделями на показе были гражданки Казахстана. Модный показ известного дизайнера из Катара прошел на ЭКСПО-2017 По словам Уадхи Али Ас-Сулейти, примером для золотых орнаментов стали звезды и небо. За свою карьеру дизайнер из Катара провела более 7 персональных показов по всему миру.

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

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