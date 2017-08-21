В Казахстане строится мечеть в виде цветка

По сообщению Tengrinews.kz. в Астане строится мечеть в виде цветка. Директор проектно-проиводственной компании Сагындык Джамбулатов отметил, что при проектировке за основу был взят стиль символизма и авангарда, что объясняет необычную форму мечети.

"Есть два типа мечетей в Казахстане - узбекские и татарские. Северный Казахстан в основном строил по татарскому типу, на юге - в узбекском или иранском (стиле). Новое здание является смесью чисто казахского стиля и авангарда", - рассказал он.

Сагындык Джамбулатов заявил, что конструкция такой мечети не нарушает канонов религии, отметив, что подобные объекты есть в Малайзии и Германии. "Наше мнение такое. Мечети должны трансформироваться, переходить из классики в авангард. Мы не нарушаем каноны религии. Вот взять, к примеру, мечеть в Павлодаре, которую строил мой коллега, она в стиле полуавангард. Но тут мы решили пойти дальше и сделали вот такую мечеть", - говорит архитектор. Внешний вид фасада Сагындык Джамбулатов объяснил этническим дизайном и игрой образами. "Эта мечеть, если смотреть сверху с минарета, похожа на цветок и одновременно на грани алмаза", - сообщил архитектор.

По его словам, посетителей мечети удивит и внутренний дизайн. "Внутри будет еще интереснее. Будет необычное решение михраба (ниша в стене мечети - прим. автора), он будет оторван от стены и будет как бы воздушным", - рассказал он. "Между гранями крыши есть расстояния. Там будут расположены окна и освещение мечети. Кроме того, здесь мы построили галерею. Допустим, идет дождь, и люди, выходя с главного входа, могут пройтись вокруг мечети по крытой галерее", - добавил он. Фото предоставлено ТОО ППК "Санар" Архитектор отметил, что завершенное здание будет относиться к стилю символизма с элементами "сакрально-мыслящей" архитектуры. "Мы делаем смысловые объекты, мы создаем архитектурную философию. У казахов очень огромное духовное наследие, и поэтому архитектуру мы должны делать философскую", - заключил Сагындык Джамбулатов.

Источник: http://ummamag.kg/ru