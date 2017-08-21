ДУМК под руководством верховного муфтия подготовило к школе 1000 детей

Каждый год в рамках акции «Мектепке жол» священнослужители проводят большие мероприятия в разных регионах нашей страны. И в Алматы прошла аналогичная акция «Мектепке жол», где Верховный муфтий Ержан кажы Малгажыулы вручил школьные принадлежности 1 000 детям школьного возраста.

«Стремление к знаниям – настоящее достоинство мусульман. Знание же дается стремящимся к нему, неустанно идущим на пути приобретения знаний. Хвала Аллаху, что в нашей стране делается все, чтобы вы смогли получить современное образование и стать квалифицированными специалистами. Данная акция «Мектепке жол» стала доброй традицей, которая проводится каждый год в канун нового учебного года. Пользуясь случаем, хочу выразить свою благодарность всем людям, кто проявил заботу и поддержал нашу акцию. Пусть Всевышний Аллах примет ваши благие деяния и приумножит воздаяния за них многократно», – отметил Ержан кажы Малгажыулы.

Основная цель данного мероприятия — оказание поддержки и обеспечение одеждой, обувью, канцелярскими товарами и учебными принадлежностями детей из малообеспеченных и многодетных семей. Данная акция «Мектепке жол» каждый год проводится в каждой мечети нашей республики. В прошлом году только по городу Алматы были вручены школьные формы и необходимые учебные принадлежности 1500 детям школьного возраста.

«Отрадное явление, что Верховный муфтий лично присутствовал на акции «Мектепке жол» и вручал подарки. У меня четверо детей школьного возраста и все они получили необходимые школьные принадлежности из рук Верховного муфтия. Известно, что не все многодетные семьи имеют возможность приобрести учебные принадлежности своим детям. В этом плане данная акция очень для нас полезная. Я так рада, что такое мероприятие каждый год традиционно проводится нашими имамами в канун начала нового учебного года. Пусть наши дети будут счастливыми! И хочу выразить свою признательность, всем тем, кто организовал и оказал поддержку в проведении данной акции», – сказала многодетная мать Гульзат Аманкулова.

«Мне вручили необходимые школьные принадлежности, теперь у меня есть, сумка, тетради, дневник, линейка, ластик и многое другое. Я очень рад. Теперь буду усердно стараться и прилежно учиться», – сказал ученик 5 класса Абдулазиз Мауленекул.

Источник: http://muftyat.kz/ru