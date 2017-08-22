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Республика Казахстан

Казахстанцев будут наказывать за религиозный брак без регистрации

22.08.2017 | Новости

Казахстанцы, заключившие брак по религиозным обрядам без официальной регистрации, могут быть подвергнуты наказанию. Такие поправки планируется ввести в новом законопроекте. Об этом сообщил министр по делам религий и гражданского общества страны Нурлан Ермекбаев, передает Sputnik Казахстан. 

По его словам, проект поправок по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений планируется внести в мажилис примерно в октябре, принятие закона в мажилисе ожидается в ноябре или декабре.  Среди основных направлений законопроекта можно отметить регулирование порядка заключения брака. "Сейчас иногда брак заключается только по религиозным обрядам, без регистрации в органах ЗАГСа, это по закону не допускается. Чтобы воспрепятствовать этому, планируется внесение дополнений в законодательство, то есть может усилить ответственность для тех, кто заключает браки по религиозным обрядам, не регистрируя их в органах госрегистрации", — сказал Ермекбаев журналистам. Среди других направлений законопроекта — регулирование порядка получения религиозного образования за рубежом, определение понятия религиозного радикализма, понятия деструктивного идеологического или религиозного течения, определение понятия внешних атрибутов этих деструктивных течений. Также в законопроекте будет регулироваться вовлечение несовершеннолетних в религиозную деятельность, распространение деструктивных идеологических и религиозных течений.

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

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