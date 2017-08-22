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Столичные мечети активно участвуют в акции "дорога в школу"22.08.2017 | Новости
Управлением по делам религий Астаны и представителями столичного Духовного управления мусульман Казахстана организован ряд мероприятий, в рамках которых 200 учеников получили необходимые школьные принадлежности в мечети "Нур Астана" и 300 учеников - в мечети "Хазрет Султан", сообщает Тengrinews.kz.
В общей сложности мечетями планируется охватить до 800 детей. "Хотелось бы сказать, что благотворительная акция направлена на то, чтобы все дети, которые у нас нуждаются в необходимых школьных принадлежностях, с хорошим настроением пошли 1 сентября в школу и получали знания. Весь перечень необходимых принадлежностей был заранее сформирован. Списки детей формировались в зависимости от нуждающихся, которые приходили в мечеть и просили о необходимой помощи", - рассказал руководитель Управления по делам религий Астаны Данияр Есин. Главный имам центральной мечети "Нур Астана" Наурызбайкажы Таганулы в своем обращении к родителям и школьникам также отметил, что бдительность и осторожность необходимы молодому поколению наравне с качественным образованием. "ДУМК РК работает в нескольких направлениях. При этом особое внимание уделяется четырем направлениям, одним из которых является благотворительная деятельность. Всем известно, что многие люди оставляют в мечетях садака. В рамках этих денежных пожертвований граждан руководство мечетей по мере возможности оказывает социальную помощь нуждающимся. Так, было решено поддержать акцию "Дорога в школу" ко Дню знаний", - отметил Наурызбайкажы Таганулы.
Источник: http://kazislam.kz/ru
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