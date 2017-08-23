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В Казахстане могут ввести штрафы для родителей за отказ от вакцинации детей23.08.2017 | Новости
В Казахстане предлагается установить административную ответственность в 10 минимальных расчетных показателей (МРП) родителям за отказ от профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний детей, передает КазТАГ.
Данную норму содержит законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений». «Уклонение родителей или законных представителей несовершеннолетнего ребенка (детей) от профилактики у них инфекционных и паразитарных заболеваний, предусмотренных действующим законодательством РК, влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей», - говорится в сравнительной таблице проекта закона. Это предложение включено в отдельную Статью 430-1. «Статья 430-1. Уклонение от профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний несовершеннолетних детей. Статья устанавливает административную ответственность родителей или лиц, их заменяющих, уклоняющихся от профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний детей», - поясняется в документе. При этом указывается, что штрафная санкция установлена в рамках действующих санкций, предусмотренных КоАП РК, а так как данная норма требует наличия правоприменительной практики, то ввиду ее отсутствия разработчики исходили из действующих норм законодательства. Разработчиком данного законопроекта является Министерство по делам религий и гражданского общества. Касательно сроков внесения проекта закона в парламент РК в пресс-службе министерства пояснили, что документ планируется внести на рассмотрение депутатов осенью текущего года.
Источник: http://kazislam.kz/ru
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