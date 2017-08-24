RSS Контакты
Республика Казахстан

В Астане пройдет бесплатная акция "стрижка к школе"

24.08.2017 | Новости

В преддверии нового учебного года 24 августа филиал Корпоративного фонда «Зекет» г.Астана проводит акцию «Стрижка к школе!», сообщает Ummet.kz. 

- Мы традиционно приглашаем не только мальчиков и девочек школьного возраста, но взрослых людей, всех, кто испытывает финансовые трудности - сделать бесплатно стрижки у профессиональных мастеров-парикмахеров. Мастера выполнят парикмахерские услуги от простейших до сложных видов стрижек и причесок. Кроме того, мастер маникюра для всех желающих предоставит свои услуги – выполнит безупречный маникюр. Процедура будет осуществляться с использованием профессиональных средств. Вы насладитесь приятным обслуживанием и эффектным результатом. Акция направлена на воспитание у молодого поколения чувства сопереживания и заботы о нуждающихся, способствует укреплению морально-нравственных ценностей. Новая стрижка к школе – это хорошее настроение, проявленная забота и маленькая частичка добра, утверждают организаторы. Отметим что, парикмахеры и мастера маникюра сотрудничают с фондом "Зекет" не первый год, посвящая время на благое мероприятие. Если у вас есть знакомые, у которых нет финансовой возможности сделать стрижку, расскажите им об акции!

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

Цитировать | | Код для блога/форума/сайта

URL:
Авторские колонки
Альманах
Ислам в современном мире


Минарет Ислама
Первый российский журнал исламской доктрины

XIII Фаизхановские чтения

Реклама