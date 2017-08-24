|
Казахстанские дипломаты разъясняют соотечественникам правила поведения во время хаджа24.08.2017 | Новости
22 августа в Королевство Саудовская Аравия прибыла первая группа из 290 казахстанских паломников по маршруту Алматы - Медина. Всего по квоте, выделенной правительством КСА, святые места в этом году могут посетить 2,5 тысячи казахстанцев, передает Kazakhstan Today.
"Нынешний сезон хаджа отличается тем, что впервые перевозка казахстанских паломников осуществляется отечественной авиационной компанией. Авиалайнеры "SCAT" совершают прямые рейсы и доставят граждан в города Джидду и Медину из Астаны, Алматы и Шымкента в период с 22 по 26 августа и увезут их обратно в период с 6 по 10 сентября", - сообщили в пресс-службе МИД РК. В настоящее время Консульство РК в Джидде совместно с Хадж-миссией занимается вопросами приема казахстанских паломников, обеспечения их безопасности в период пребывания в Королевстве, а также своевременного возвращения на родину. По данным министерства, во время сезона хаджа сотрудники Консульства проводят разъяснительную работу среди паломников по вопросам соблюдения законодательства страны пребывания, санитарно-гигиенических норм во избежание различных инфекционных заболеваний (грипп, менингит), уважительного отношения к местным традициям и обычаям и т.д. Предусмотрено оказание консульского содействия в случае необходимости. В свою очередь, Духовное управление мусульман Казахстана с привлечением казахстанских туристических компаний продолжает заниматься отправкой паломников в хадж, оказанием необходимых услуг. В центральных штабах в городах Мекка и Медина функционируют стационарные пункты, в которых паломникам круглосуточно будут оказывать первую медицинскую помощь казахстанские врачи. В этом году сезон большого паломничества приходится на период с 31 августа по 4 сентября.
Источник: http://kazislam.kz/ru
URL:
|
Авторские колонки