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Алматинские мечети подготовили к учебному году тысячу городских школьников25.08.2017 | Новости
Духовные служители к масштабному республиканскому проекту «Дорога в школу» подключаются ежегодно. Крупные мероприятия, призванные оказать помощь нуждающимся детям в подготовке к школе, проходят во всех регионах страны. Жест милосердия в рамках программы по традиции сделал Верховный муфтий Ержан кажы Малгажыулы, изыскав возможность заготовить для маленьких алматинцев комплекты с школьной формой и самыми необходимыми принадлежностями.
– Получать знания, стремиться учиться – одно из качеств мусульманина. Слава Аллаху, в нашей стране создаются все условия для того, чтобы вы получали хорошие знания и стали известными специалистами, – отметил Верховный муфтий, обращаясь к детям. – Желаю вам полной самоотдачи учебе, неустанного получения глубоких знаний, чтобы стать достойными гражданами Родины. Акция «Дорога в школу» поистине стала доброй традицией. Выражаю благодарность представителям духовенства и всем гражданам, внесшим свой вклад в такое благое дело. Пусть Всевышний будет вами доволен. В прошлом году только по Алматы благодаря проекту «Дорога в школу» были обеспечены школьной формой и наборами канцтоваров 1500 учащихся. Нынешний День знаний станет счастливее и для многодетной матери Гульзат Аманкуловой. – Многодетные семьи не в состоянии закупиться всем необходимым к учебному году, поэтому акция несет в себе огромную пользу. Внимание уделили и моим четверым детям, – говорит Гульзат. – Мы очень рады, что благотворительный проект стал традицией и среди имамов. Пусть наши дети будут счастливы. – Теперь для школы у меня есть все. Сегодня подарили рюкзак, тетради, дневник, карандаши, ластик. Я очень рад, буду стараться учиться и получать хорошие оценки, – пообещал будущий пятиклассник Абдулазиз Мауленкул.
Источник: http://kazislam.kz/ru
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