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На соревнованиях в честь Курбан айта можно выиграть миллион тенге25.08.2017 | Новости
Впервые в Восточно-Казахстанской области (ВКО) в рамках празднования Курбан айта состоятся конные состязания по байге с призовым фондом в 1 миллион тенге. Об этих и других мероприятиях, запланированных в честь празднования одного из самых значимых мусульманских праздников Курбан айт, сообщил уполномоченный имам Духовного управления мусульман Казахстана по Усть-Каменогорскому региону, главный имам областной мечети Халифа Алтай Мукатай Ермек кажы Касболатұлы в ходе пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций ВКО.
— В течение трех дней Курбан айта будет собрано жертвенное мясо, остужено, разделено и на третий день будет роздано малообеспеченным семьям. Отдельно хочется отметить, что особенностью этого года будет проведение байги на городском ипподроме с призовым фондом в 1 млн. тенге. Кроме того, будут проведены соревнования гончих собак «тазы», кыз куу, аударыспак и другие национальные игры, — рассказал Ермек кажы. В переводе с арабского название праздника означает «Праздник жертвоприношения». Как написано в Коране, если человек богат, в Курбан айт он может резать и верблюда, и корову. Главное при этом – не стремиться обозначать свое превосходство перед людьми или состоятельность. Одной третью жертвенного мяса угощают гостей и соседей. Другую треть человек может приготовить для своей семьей. И третью часть раздают бедным. Местом для жертвоприношения в этом году, традиционно, выбрана площадка на окраине поселка Шыгыс. Эта территория будет специально оборудована.
Источник: http://kazislam.kz/ru
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