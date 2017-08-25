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Павлодарские имамы обсудили празднование Курбан айт25.08.2017 | Новости
В центральной мечети «Машхур Жусуп» состоялось совещание имамов городов, райцентров Павлодарской области по вопросам проведения великого праздника Курбан айт. О планах по проведению праздника Курбан айт рассказал главный имам области Нариман Исенов, о благотворительном мероприятии «Дорога в школу» - наиб имам Хасан Аманкулов, о приеме учащихся в медресе «Әбу Бәкір Сыддық» - директор колледжа-медресе Серикбол Аршабеков, о работе по профилактике деструктивных течений - наиб имам Нурлан Каирбеков.
Главным вопросом на совещании стало обсуждение проведения на должном уровне праздника «Курбан айт». Курбан айт на государственном уровне объявлен выходным днем, в мечетях будет больше посетителей, поэтому необходимо больше знакомить жамагат с требованиями совершения курбана. Также было поручено организовать правильное распределение благотворительной помощи среди нуждающихся семей. Согласно поручению Духовного управления принято решение о том, что 6 мечетей города Павлодара, объединив свои усилия, проведут праздник в центральном парке, где будут установлены юрты и организованы национальные виды спортивных состязаний. Одним из актуальных вопросов деятельности имамов на сегодняшний день является работа с представителями деструктивных течений. Имамы поделились результатами работы по разъяснению вреда чуждой идеологии. Уполномоченный имам поручил имамам области уделить особое внимание данному вопросу. В ходе совещания также были обсуждены вопросы обеспечения спортивным залом медресе «Әбу Бәкір Сыддық» с целью формирования здорового образа жизни и организации интересного досуга учащихся.
Источник: http://kazislam.kz/ru
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