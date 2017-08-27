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В Атырау осужден беглый террорист, создатель организации «Джунд аль-халифат»27.08.2017 | Новости
В начале года террорист Д.Зналиева задержали в Афганистане, в дальнейшем он был передан властям Казахстана. На главном судебном разбирательстве установлено, что подсудимый Зналиев Д. в июле 2011 года вместе с гражданами Республики Казахстан М.У., Х.Р. и гражданином Бельгии М.Г. на территории Исламской Республики Пакистан в зоне свободных племен Северного Вазиристана создали международную террористическую организацию («Солдаты Халифата или «Jundal–Khilafah»).
В его состав вошли выходцы из Казахстана, Таджикистана и арабских стран. В период с 12 сентября по 02 октября 2011 года Зналиев Д. в группе с М.У., Ж.Х. организовал приготовление и покушение на совершение взрыва на территории МИД РК города Алматы, административного здания ДВД г. Алматы. В период с 28 октября по 30 октября 2011 года организовал совершение взрыва возле здании акимата и прокуратуры в городе Атырау. На главном судебном разбирательстве вина обвиняемого подтвердилась исследованными в ходе судебного следствия доказательствами, показаниями свидетелей, а также полным раскаянием самого подсудимого, говорится в сообщении специализированного межрайонного суда по уголовным делам Атырауской области. Приговором суда Зналиев Д. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2, ст.233 (неоднократно совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, если эти действия совершены в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения либо оказания воздействия на принятие решений государственными органами Республики Казахстан, иностранным государством или международной организацией, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях), ч.3, ст. 28 п. «б», ч.3, ст.233, ч. 1, 2 ст.233-2, (Создание, руководство террористической группой и участие в ее деятельности), ч.2 ст. 233-3(Финансирование террористической илиэкстремистской деятельности и иное пособничество терроризму либо экстремизму) УК и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности (колония строгого режима). Приговор не вступил в законную силу.
Источник: http://kazislam.kz/ru
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