Казахстанская сторона завершила внутригосударственные процедуры для вступления в силу документа, предусматривающего освобождение от виз граждан двух государств, владельцев общегражданских паспортов, на срок до 30 дней. Об этом заявил Посол Казахстана в Объединенных Арабских Эмиратах Кайрат Лама Шариф во время встречи с Директором Департамента консульской службы МИД ОАЭ Ясером аш-Шимали, состоявшейся 22 августа в Абу-Даби. В свою очередь Ясер аш-Шимали информировал о том, что эмиратская сторона также завершает внутригосударственные процедуры для вступления в силу подписанного двустороннего протокола, позволяющего безвизовые поездки граждан Казахстана в ОАЭ. После утверждения постановления Правительства ОАЭ в сентябре 2017 года все государственные органы Эмиратов, а также международные аэропорты Абу-Даби, Дубая и других эмиратов будут проинформированы об этом и внесут корректировки и изменения в свои внутренние правила. По мнению Директора ДКС МИД ОАЭ, ориентировочный срок вступления в силу безвизового режима для граждан Казахстана – октябрь-ноябрь 2017 года. Справочно: 23 мая 2017 года в Астане по итогам переговоров Министра иностранных дел Казахстана Кайрата Абдрахманова с Министром иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахаяном был подписан Протокол о взаимных безвизовых поездках граждан – владельцев общегражданских паспортов РК и ОАЭ. 20 июля 2017 года Правительство РК своим постановлением утвердило вышеупомянутый Протокол о внесении изменений и дополнений в межправительственное Соглашение от 13 мая 2010 года. 26 июля 2017 года МИД РК по дипломатическим каналам информировал внешнеполитическое ведомство ОАЭ о завершении внутригосударственных процедур в Казахстане, необходимых для вступления в силу двустороннего Протокола.

Islamsng.com

Новый сайт Islamsng.com должен стать проводником в мусульманском пространстве Содружества Независимых государств. В настоящее время страны, где члены уммы являются историческим большинством, численно преобладают в СНГ. Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан составляют 6 из 11 государств СНГ. И в самой России существуют регионы с мусульманским большинством в лице Татарстана, Башкортостана, республик Северного Кавказа; семизначной цифрой выражается численность мусульман в Волго-Уральском регионе и Западной Сибири. Исторически большая часть Украины и Молдова входили в состав Золотой Орды, а крымские татары, несмотря на все трагедии, вновь вернулись на родной полуостров. К Средневековью относится и формирование общины белорусских татар. Нельзя не упомянуть о массовом и не всегда добровольном перемещении мусульман в результате процессов индустриализации в Российской империи, а затем в СССР, миграций после распада СССР.

Миллионы людей передвигаются в странах СНГ в рамках безвизового режима. Кто-то из них осуществляет краткие поездки с целью туризма или посещения друзей и родственников, кто-то отправляется на учебу и работу, часть из них оседает в новом месте, происходит воссоединение семей. Стабильный процесс сокращения российского населения требует все большего количества мигрантов для нашего Отечества. При этом выходцы их стран СНГ, по причине близости языка и религии, общего опыта проживания в российском имперском и советском пространстве являются предпочтительным вариантом.

Изучение ситуации в странах СНГ не должно ограничиваться только проблемами миграции и отношений между гражданами. В силу своих природных богатств и выгоды географического положения страны СНГ, особенно с мусульманским большинством, являются в настоящее время важным фактором мировой политики и глобальной экономики. Место «Великого шелкового пути» и «Великого волжского пути» заняли магистральные газо- и нефтепроводы, соединяющие их с Россией, Западной Европой, Китаем, Ираном. Однако наличие нестабильных соседей, прежде всего в лице Афганистана, местами внутренняя нестабильность, неурегулированность ряда международных споров и вмешательство иностранных государств, не дают возможности для использования всего потенциала. В свою очередь, это приводит к бедности граждан, росту среди них чувства ущемленности и радикальных настроений.

Поэтому ради общего блага необходимо продолжение и расширение стабильного сотрудничества на евразийском пространстве СНГ. «Великий шелковый путь» от Китая до Черноморья и «Великий волжский путь» от Балтийского до Каспийского морей сложились уже более, чем тысячелетие назад. Здесь государства гуннов, Великий Тюркский каганат, Хазарский каганат, Золотая Орда, Казанское ханство, российское государство осуществляли связующую роль по обеспечению взаимовыгодных связей между Западом и Востоком. Ярмарки в Итиле, Сарае, Казани и Нижнем Новгороде были в свое время важнейшим барометром развития евразийской экономики. Теперь интегрирующая роль переходит к СНГ в рамках складывающегося единого таможенного пространства. Наш сайт постарается осветить исторические корни, современное состояние и перспективы развития мусульманского, да и всего общего пространства в странах СНГ.