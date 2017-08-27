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Граждане Казахстан смогут посещать в ОАЭ без оформления виз27.08.2017 | Новости
Посол Казахстана в Абу-Даби и Директор Департамента консульской службы МИД ОАЭ обсудили порядок вступления в силу безвизового режима для граждан Казахстана, сообщает посол РК в ОАЭ Кайрат Лама Шариф на странице Facebook.
Казахстанская сторона завершила внутригосударственные процедуры для вступления в силу документа, предусматривающего освобождение от виз граждан двух государств, владельцев общегражданских паспортов, на срок до 30 дней. Об этом заявил Посол Казахстана в Объединенных Арабских Эмиратах Кайрат Лама Шариф во время встречи с Директором Департамента консульской службы МИД ОАЭ Ясером аш-Шимали, состоявшейся 22 августа в Абу-Даби. В свою очередь Ясер аш-Шимали информировал о том, что эмиратская сторона также завершает внутригосударственные процедуры для вступления в силу подписанного двустороннего протокола, позволяющего безвизовые поездки граждан Казахстана в ОАЭ. После утверждения постановления Правительства ОАЭ в сентябре 2017 года все государственные органы Эмиратов, а также международные аэропорты Абу-Даби, Дубая и других эмиратов будут проинформированы об этом и внесут корректировки и изменения в свои внутренние правила. По мнению Директора ДКС МИД ОАЭ, ориентировочный срок вступления в силу безвизового режима для граждан Казахстана – октябрь-ноябрь 2017 года. Справочно: 23 мая 2017 года в Астане по итогам переговоров Министра иностранных дел Казахстана Кайрата Абдрахманова с Министром иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахаяном был подписан Протокол о взаимных безвизовых поездках граждан – владельцев общегражданских паспортов РК и ОАЭ. 20 июля 2017 года Правительство РК своим постановлением утвердило вышеупомянутый Протокол о внесении изменений и дополнений в межправительственное Соглашение от 13 мая 2010 года. 26 июля 2017 года МИД РК по дипломатическим каналам информировал внешнеполитическое ведомство ОАЭ о завершении внутригосударственных процедур в Казахстане, необходимых для вступления в силу двустороннего Протокола.
Источник: http://kazislam.kz/ru
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