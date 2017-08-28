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Республика Казахстан

Казнить террористов и убийц детей предложили в Казахстане

28.08.2017 | Новости

Такое мнение озвучили некоторые участники Августовских чтений в преддверие Дня конституции. Основной документ предусматривает смертную казнь за тяжкие преступления. Но из-за моратория, наложенного президентом, привести в исполнение решение судов невозможно. 

«В своё время мы ратифицировали соглашение о временном отказе от смертной казни. Но времена изменились, этот вопрос поднимается часто. Очень много совершается тяжких преступлений, даже детей убивают матери. Поэтому необходимо поднимать вопрос о применении высшей меры наказания. Лично я считаю, что смертную казнь нужно вернуть», - сказал академик Национальной академии наук РК Салахиден Сабикенов. В последний раз смертную казнь привели в исполнение шестнадцать лет назад. Тогда к высшей мере наказания было приговорено 266 человек, из которых 150 казнили.

Источник: http://kazislam.kz/ru

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