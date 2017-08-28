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Республика Казахстан

Египетский исламский университет «Нур Мубарак» могут передать Казахстану

28.08.2017 | Новости

Об этом стало известно из выступления министра по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан Нурлана Ермекбаева на пресс-конференции в пресс-центре Правительства Республики Казахстан. 

 «Прорабатывается вопрос развития казахстанской теологической школы. В этом ключе оказывается содействие Духовному управлению мусульман Казахстана по преобразованию всех медресе в колледжи. Кроме того, ведутся переговоры о передаче Казахстану Египетского исламского университета «Нур Мубарак», - сообщил Нурлан Ермекбаев. В свою очередь Духовным управление мусульман Казахстана принимаются меры по повышению уровня квалификации имамов мечетей. «Для этого создан Институт переподготовки в сфере профилактики экстремизма.Он действует при методической поддержке нашего Министерства на базе университета «Нур Мубарак». С октября 2016 года в этом институте прошли подготовку 40 имамов и специалистов-теологов», - сказал министр Н. Ермекбаев. Кроме того, по рекомендации Министерства по делам религий и гражданского общества Духовным управление мусульман Казахстана разработаны и введены единые правила поведения в мечетях, унифицирована часть обрядов. 

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

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