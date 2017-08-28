«Действующий закон и сейчас четко обозначает, что браком признается лишь зарегистрированный государственным органом союз мужчины и женщины», - пояснил министр. По его словам, о юридическом признании религиозных обрядов бракосочетания или развода в законе нет и речи – Казахстан является светским государством. Он отметил, что планируемые поправки направлены на то, чтобы религиозный обряд бракосочетания или развода обязательно сопровождался официальной регистрацией. «Общественность, особенно родители юных, несовершеннолетних, стали часто обращаться как в госорганы, так и к общественникам с просьбой о помощи», – сказал Ермекбаев. По его словам, часто «религиозные браки» заключаются с несовершеннолетними, что является нарушением закона. «Такой вид «брачного союза» зачастую расторгается простым устным заявлением мужчины. В результате молодые девушки с детьми остаются брошенными, без средств к существованию, ничем не защищенные (...). И это еще не самое худшее. Бывают случаи, когда некоторых девушек передают от одного мужчины, брата к другому», - добавил он. Министр отметил, что в Казахстане около 5% девушек от 15 до 18 лет уже состоят в браке. Ермекбаев рассказал о жителе Алматинской области, который пожаловался на проведение обряда «неке кию» с его 17-летней дочерью. «Обряд проводился служителем одной из мечетей, который даже не удосужился получить согласие родителей. После того как она родила, сказали ей три раза «талак» и оставили на произвол судьбы», - рассказал Ермекбаев. Согласно законопроекту, нарушение законодательства при заключении или прекращении брака по религиозным обрядам и церемониям повлечет штраф на физических лиц в размере до 100 МРП, на юридических лиц до 300 МРП.

Islamsng.com

Новый сайт Islamsng.com должен стать проводником в мусульманском пространстве Содружества Независимых государств. В настоящее время страны, где члены уммы являются историческим большинством, численно преобладают в СНГ. Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан составляют 6 из 11 государств СНГ. И в самой России существуют регионы с мусульманским большинством в лице Татарстана, Башкортостана, республик Северного Кавказа; семизначной цифрой выражается численность мусульман в Волго-Уральском регионе и Западной Сибири. Исторически большая часть Украины и Молдова входили в состав Золотой Орды, а крымские татары, несмотря на все трагедии, вновь вернулись на родной полуостров. К Средневековью относится и формирование общины белорусских татар. Нельзя не упомянуть о массовом и не всегда добровольном перемещении мусульман в результате процессов индустриализации в Российской империи, а затем в СССР, миграций после распада СССР.

Миллионы людей передвигаются в странах СНГ в рамках безвизового режима. Кто-то из них осуществляет краткие поездки с целью туризма или посещения друзей и родственников, кто-то отправляется на учебу и работу, часть из них оседает в новом месте, происходит воссоединение семей. Стабильный процесс сокращения российского населения требует все большего количества мигрантов для нашего Отечества. При этом выходцы их стран СНГ, по причине близости языка и религии, общего опыта проживания в российском имперском и советском пространстве являются предпочтительным вариантом.

Изучение ситуации в странах СНГ не должно ограничиваться только проблемами миграции и отношений между гражданами. В силу своих природных богатств и выгоды географического положения страны СНГ, особенно с мусульманским большинством, являются в настоящее время важным фактором мировой политики и глобальной экономики. Место «Великого шелкового пути» и «Великого волжского пути» заняли магистральные газо- и нефтепроводы, соединяющие их с Россией, Западной Европой, Китаем, Ираном. Однако наличие нестабильных соседей, прежде всего в лице Афганистана, местами внутренняя нестабильность, неурегулированность ряда международных споров и вмешательство иностранных государств, не дают возможности для использования всего потенциала. В свою очередь, это приводит к бедности граждан, росту среди них чувства ущемленности и радикальных настроений.

Поэтому ради общего блага необходимо продолжение и расширение стабильного сотрудничества на евразийском пространстве СНГ. «Великий шелковый путь» от Китая до Черноморья и «Великий волжский путь» от Балтийского до Каспийского морей сложились уже более, чем тысячелетие назад. Здесь государства гуннов, Великий Тюркский каганат, Хазарский каганат, Золотая Орда, Казанское ханство, российское государство осуществляли связующую роль по обеспечению взаимовыгодных связей между Западом и Востоком. Ярмарки в Итиле, Сарае, Казани и Нижнем Новгороде были в свое время важнейшим барометром развития евразийской экономики. Теперь интегрирующая роль переходит к СНГ в рамках складывающегося единого таможенного пространства. Наш сайт постарается осветить исторические корни, современное состояние и перспективы развития мусульманского, да и всего общего пространства в странах СНГ.