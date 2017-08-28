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Республика Казахстан

Шестидесятилетний житель из Южно-казахстанской области отправился в Мекку на велосипеде

28.08.2017 | Новости

Шестидесятилетний житель изЮКО отправился в хадж на велосипеде. Мужчина сначала поехал в Самарканд, затем – в Таджикистан, где немного передохнул. Тожали Акрамов был уверен — добраться до Мекки у него обязательно получится, сообщает "Отырар". 

Родственники отговаривали мужчину ехать на велосипеде, но Тожали Акрамов настоял на своем и отправился совершить священный хадж в Мекку. К своему первому пешему хаджу Тожали Акрамов готовился почти год, прошел медицинское обследование, подготовил снаряжение из предметов первой необходимости и отправился в путь. Велосипед Тожали-акя оснащен тремя скоростями. На него установлена видеокамера и небольшой ящик с водой. Южноказахстанец, по словам родственников, уже в Мекке. В пути он провел шесть суток. Путник в полном порядке и обещает сделать Дуа за весь Казахстан.

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

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