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Республика Казахстан

В Уральске запретили продажу около мечетей жертвенных животных

29.08.2017 | Новости

К Курбан-айту светские и религиозные власти пообещали значительно снизить цену на баранов, пишет ratel.kz. По какой цене можно будет купить жертвенных животных, главный имам Западно-Казахстанской области Руслан СУЛТАНОВ, выступивший спикером на брифинге региональной службы коммуникаций, не сказал. 

Но заверил: цены к празднику будут снижены точно – чтобы сделать покупку баранов доступной большинству жителей города. Жертвенный убой животных после множества критических выступлений в прошлом, в этом году решили перенести подальше от мечетей: местные власти совместно с мусульманским духовенством организовали в микрорайонах города семь специальных площадок, отвечающих всем ветеринарно-санитарным нормам. Там и пройдет обряд жертвоприношения. Но не мясом единым жив мусульманин, праздник украсят и культурными мероприятиями – в основном красочными состязаниями в национальных видах спорта. - Праздничная молитва в Уральске начнётся в 7:30 утра, 1 сентября, - уточнил Руслан Султанов. – Но торговать животными около мечетей мы запретили. Имам напомнил: Курбан-айт – праздник милосердия и единства. И на всякий случай рассказал, как на днях один западноказахстанский предприниматель купил детям школьных принадлежностей на миллион тенге. Отмечать Курбан-айт в Уральске планируют целых три дня – до 3 сентября.

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

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