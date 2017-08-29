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В Министерстве иностранных дел состоялся брифинг посла Казахстана в Султанате Оман29.08.2017 | Новости
28 августа состоялся брифинг Посла Республики Казахстан в Султанате Оман Ержана Мукаша. Мероприятие организовано в рамках цикла встреч представителей СМИ с послами Казахстана в зарубежных странах, предусмотренного программой Министерства иностранных дел РК «Новые возможности».
В ходе брифинга Е. Мукаш рассказал о состоянии и перспективах развития казахстанско-оманских отношений. Было подчеркнуто, что Султанат Оман, который одним из первых установил политические и экономические связи с Республикой Казахстан, является важным и надежным партнером нашей страны в арабском мире. Посол отметил, что за прошедший четвертьвековой период между двумя государствами сложились дружественные и доверительные отношения. Договоренности на высшем уровне между Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым и Султаном Кабусом бен Саидом, достигнутые в ходе официальных визитов в Оман в 1997 и 2008 годы, способствовали активизации двустороннего сотрудничества. Оманская государственная компания «Оман Ойл» участвует в освоении нефтяных месторождений в Мангистауской области. В целом с 2005 года валовый приток прямых инвестиций из Омана в Казахстан составил 253,2 млн. долл. США. Посол также отметил, что присоединение Казахстана к международному транспортному мультимодальному коридору, созданному между Узбекистаном, Туркменистаном, Ираном и Оманом (Ашхабадское соглашение 2011 года), способстовало бы активизации и росту объема грузоперевозок из РК в Оман, и далее в другие страны региона. В этой связи перспективным направлением сотрудничества является экспорт казахстанской сельхозпродукции. Оман оказывает поддержку важным внешнеполитическим инициативам Казахстана. В частности, Маскат поддержал кандидатуру Астаны на проведение «ЭКСПО-2017» в Астане, а также кандидатуру Казахстана в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на 2017-2018 годы. В сентябре 2016 года в Маскате состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Республики Казахстан и Султаната Оман, в ходе которых были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также взаимодействие двух стран в рамках международных организаций. Султанат Оман официально подтвердил свое участие в предстоящем Первом Саммите ОИС по науке и технологиям, который состоится 10-11 сентября 2017 года в Астане. Поступательно развивается двустороннее сотрудничество в сфере культуры – в сентябре этого года запланированы гастроли труппы «Астана балет» в Омане. На сцене Королевского оперного театра в Маскате казахстанские артисты выступят с постановкой «Лебедийного озера» П.И.Чайковского.
Источник: http://kazislam.kz/ru
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