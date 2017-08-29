В ходе брифинга Е. Мукаш рассказал о состоянии и перспективах развития казахстанско-оманских отношений. Было подчеркнуто, что Султанат Оман, который одним из первых установил политические и экономические связи с Республикой Казахстан, является важным и надежным партнером нашей страны в арабском мире. Посол отметил, что за прошедший четвертьвековой период между двумя государствами сложились дружественные и доверительные отношения. Договоренности на высшем уровне между Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым и Султаном Кабусом бен Саидом, достигнутые в ходе официальных визитов в Оман в 1997 и 2008 годы, способствовали активизации двустороннего сотрудничества. Оманская государственная компания «Оман Ойл» участвует в освоении нефтяных месторождений в Мангистауской области. В целом с 2005 года валовый приток прямых инвестиций из Омана в Казахстан составил 253,2 млн. долл. США. Посол также отметил, что присоединение Казахстана к международному транспортному мультимодальному коридору, созданному между Узбекистаном, Туркменистаном, Ираном и Оманом (Ашхабадское соглашение 2011 года), способстовало бы активизации и росту объема грузоперевозок из РК в Оман, и далее в другие страны региона. В этой связи перспективным направлением сотрудничества является экспорт казахстанской сельхозпродукции. Оман оказывает поддержку важным внешнеполитическим инициативам Казахстана. В частности, Маскат поддержал кандидатуру Астаны на проведение «ЭКСПО-2017» в Астане, а также кандидатуру Казахстана в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на 2017-2018 годы. В сентябре 2016 года в Маскате состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Республики Казахстан и Султаната Оман, в ходе которых были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также взаимодействие двух стран в рамках международных организаций. Султанат Оман официально подтвердил свое участие в предстоящем Первом Саммите ОИС по науке и технологиям, который состоится 10-11 сентября 2017 года в Астане. Поступательно развивается двустороннее сотрудничество в сфере культуры – в сентябре этого года запланированы гастроли труппы «Астана балет» в Омане. На сцене Королевского оперного театра в Маскате казахстанские артисты выступят с постановкой «Лебедийного озера» П.И.Чайковского.

Islamsng.com

Новый сайт Islamsng.com должен стать проводником в мусульманском пространстве Содружества Независимых государств. В настоящее время страны, где члены уммы являются историческим большинством, численно преобладают в СНГ. Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан составляют 6 из 11 государств СНГ. И в самой России существуют регионы с мусульманским большинством в лице Татарстана, Башкортостана, республик Северного Кавказа; семизначной цифрой выражается численность мусульман в Волго-Уральском регионе и Западной Сибири. Исторически большая часть Украины и Молдова входили в состав Золотой Орды, а крымские татары, несмотря на все трагедии, вновь вернулись на родной полуостров. К Средневековью относится и формирование общины белорусских татар. Нельзя не упомянуть о массовом и не всегда добровольном перемещении мусульман в результате процессов индустриализации в Российской империи, а затем в СССР, миграций после распада СССР.

Миллионы людей передвигаются в странах СНГ в рамках безвизового режима. Кто-то из них осуществляет краткие поездки с целью туризма или посещения друзей и родственников, кто-то отправляется на учебу и работу, часть из них оседает в новом месте, происходит воссоединение семей. Стабильный процесс сокращения российского населения требует все большего количества мигрантов для нашего Отечества. При этом выходцы их стран СНГ, по причине близости языка и религии, общего опыта проживания в российском имперском и советском пространстве являются предпочтительным вариантом.

Изучение ситуации в странах СНГ не должно ограничиваться только проблемами миграции и отношений между гражданами. В силу своих природных богатств и выгоды географического положения страны СНГ, особенно с мусульманским большинством, являются в настоящее время важным фактором мировой политики и глобальной экономики. Место «Великого шелкового пути» и «Великого волжского пути» заняли магистральные газо- и нефтепроводы, соединяющие их с Россией, Западной Европой, Китаем, Ираном. Однако наличие нестабильных соседей, прежде всего в лице Афганистана, местами внутренняя нестабильность, неурегулированность ряда международных споров и вмешательство иностранных государств, не дают возможности для использования всего потенциала. В свою очередь, это приводит к бедности граждан, росту среди них чувства ущемленности и радикальных настроений.

Поэтому ради общего блага необходимо продолжение и расширение стабильного сотрудничества на евразийском пространстве СНГ. «Великий шелковый путь» от Китая до Черноморья и «Великий волжский путь» от Балтийского до Каспийского морей сложились уже более, чем тысячелетие назад. Здесь государства гуннов, Великий Тюркский каганат, Хазарский каганат, Золотая Орда, Казанское ханство, российское государство осуществляли связующую роль по обеспечению взаимовыгодных связей между Западом и Востоком. Ярмарки в Итиле, Сарае, Казани и Нижнем Новгороде были в свое время важнейшим барометром развития евразийской экономики. Теперь интегрирующая роль переходит к СНГ в рамках складывающегося единого таможенного пространства. Наш сайт постарается осветить исторические корни, современное состояние и перспективы развития мусульманского, да и всего общего пространства в странах СНГ.