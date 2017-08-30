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Профилактика против терроризма30.08.2017 | Новости
В областном акимате состоялось заседание рабочей группы антитеррористической комиссии под председательством заместителя акима Атырауской области Алибека Наутиева. В ходе селекторного совещания внимание акцентировалось на необходимости усиления профилактической разъяснительной работы среди населения, особенно среди молодежи, связанной с разъяснением норм антитеррористического законодательства.
– Основными видами прикосновенности к преступлению, за которые Уголовным кодексом Республики Казахстан предусмотрена ответственность, являются заранее необещанное укрывательство коррупционного, тяжкого или особо тяжкого преступления (статья 432 УК РК – Укрывательство преступления) и недонесение о достоверно известном готовящемся или совершенном особо тяжком преступлении либо достоверно известном готовящемся акте терроризма (Статья 434 УК РК – Недонесение о преступлении), а важным условием является достоверная известность, – сообщил старший прокурор отдела прокуратуры Атырауской области Ерлан Бахытов. – При этом в соответствии с Конституцией Республики Казахстан и уголовным законом не подлежат уголовной ответственности за недонесение супруг (супруга) или близкий родственник лица, совершившего преступление, а также священнослужители за недонесение о преступлениях, совершенных лицами, доверившимися им на исповеди. В тех случаях, когда адвокат, узнав о готовящемся со стороны своего подзащитного нового уголовного правонарушения, дает ему советы или оказывает иную правовую помощь в задуманном, адвокат подлежит ответственности в качестве соучастника (пособника) деяния, совершенного его подзащитным. На заседании рабочей группы антитеррористической комиссии руководитель областного управления по делам религий Кайролла Кушкалиев поднял вопрос о необходимости разъяснительных семинаров в учебных заведениях. Особо необходимо информировать именно молодых людей, подверженных влиянию деструктивных религиозных течений. Заместитель акима области Алибек Наутиев, сделав акцент на необходимости максимального проведения разъяснительной работы о нормах антитеррористического законодательства по противодействию терроризму и экстремизму, в том числе публикации в СМИ, призвал всех проявить в этом заинтересованность.
Источник: http://kazislam.kz/ru
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