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Заман-Банк получил лицензию исламского банка30.08.2017 | Новости
Заман-Банк стал вторым после Al Hilal исламским финансовым институтом в Казахстане. Лицензию от регулятора на предоставление этих услуг банк получил 17 августа, сообщило в понедельник издание The Astana Times. Заман-Банк был основан в 1991 году как коммерческий финансовый институт.
О планах стать участником исламского финансового рынка его руководство заявило в 2014 году. Однако процесс трансформации затянулся из-за недостаточно подготовленной регуляторной базы. «Банк решил преобразоваться в исламский банк, потому что конкуренция в этом секторе всё ещё мала. Особенно в потребительском сегменте», - прокомментировал председатель Ассоциации развития исламских финансов Тимур Рустемов В мае 2013 года Заман-Банк подписал соглашение о стратегическом сотрудничестве с Исламской корпорацией по развитию частного сектора (ICD), а также о членстве в Исламском банке развития (IDB). После этого ICD подписало мандат по трансформации Заман-Банка в Исламский банк, заявив также о намерении инвестировать в капитал банка до 35% от его размера. Банк планирует сосредоточиться на услугах для потребительского сектора и малого и среднего бизнеса. Он уже предлагает своим клиента широкий выбор депозитных продуктов, включая стандартный депозитный договор вакала и продукт мудараба. «Мы также надеемся, что сможем предлагать услуги исламского автокредитования, ипотеки и целого ряда других продуктов и сервисов для МСБ», - подчеркнул Рустемов. На начало августа Заман-Банк занимал 32 место по объёму активов, который составил 15,25 млрд тенге. Собственный капитал банка к этому периоду сложился на уровне 13,05 млрд тенге, а кредитный портфель составил 12,32 млрд тенге, 36,57% которого – неработающие займы. Сегодня доля исламских активов в Казахстане составляет менее 1% от общего объёма банковской системы.
Источник: http://kazislam.kz/ru
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