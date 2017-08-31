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Республика Казахстан

В медресе — по гранту

31.08.2017 | Новости

Состоялись вступительные экзамены в колледж «Ақтөбе медресесі», в которых специально участвовали заведующий отделом науки и образования ДУМК Бактыбай Бейсенбаев и наиб-имам областной центральной мечети «Нұр Ғасыр» Нурлыбек Кузенбаев. 

Вступительные экзамены по трем предметам сдавал 31 претендент. Каждый из них выполнил тестовые задания по казахскому языку и истории Казахстана, а также сдал устный экзамен по творческой дисциплине. По словам директора медресе Абдимуталипа Дауренбекова, на нынешний учебный год выделено 25 государственных грантов. Только те, кто покажет отличные знания по всем предметам, смогут попасть в список на получение бесплатного образования. С прошлого учебного года медресе получило статус колледжа, и теперь число желающих поступить в медресе увеличилось. Среди абитуриентов не только местные жители, но и из Кызылорды, Шымкента, Атырау и Уральска.

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