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Республика Казахстан

Около 160 тысяч тенге заплатил кызылординец за хранение экстремистской литературы

31.08.2017 | Новости

В Кызылорде привлекли к ответственности жителя города за хранение экстремистской печатной продукции. По информации пресс-службы ДВД области, в ходе захвата была изъята книга, содержащая признаки разжигания межрелигиозной розни. 

Как оказалось, мужчина - приверженец деструктивных религиозных течений. По данному факту за хранение экстремистской печатной продукции в отношении него собран административный материал и направлен в суд. Решением Кызылординского специализированного суда на него наложили штраф в размере 70 месячных показателей (около 160 тысяч тенге).

 

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

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