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Республика Казахстан

Касым-Жомарт Токаев высказался о событиях в Мьянме

04.09.2017 | Новости

Председатель сената парламента Республики Казахстан  Касым-Жомарт Токаев прокомментировал печальные события в Мьянме.  "ООН должна выразить свою принципиальную позицию по тревожным событиям в Мьянме. Так много невинных мусульман стали жертвами жестоких репрессий", - написал Токаев на своей странице в Twitter. 

Напомним, на западе Мьянмы в результате столкновений между армией и полицией и представителями этнического меньшинства рохинджа, в основном исповедующими ислам, за последнюю неделю были убиты не менее 400 человек. Не менее 40 тысяч рохинджа за это же время бежали в соседний Бангладеш, на необитаемые острова в Бенгальском заливе и "ничейные земли" на берегах тропических рек возле границы двух стран.

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

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