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Кардинал Ватикана посадил дерево на аллее межконфессионального согласия в Астане05.09.2017 | Новости
Еще одно именное дерево появилось на аллее у столичного Дворца мира и согласия. Дерево посадил префект Дикастерии по содействию всестороннему развитию человека, кардинал Питер Кодво Аппиах Тарксон,передает BNews.kz cо ссылкой пресс-службу акима Астаны.
Инициатором мероприятия по посадке зеленых насаждений выступило Управление по делам религий акимата города Астаны. Предложение о посадке дерева кардиналу поступило со стороны столичных представителей религиозных конфессий в ходе межрелигиозной конференции «Все вместе заботясь об общем доме», инициатором которой стал Святой Престол. «Дерево является символом жизни. Там, где прорастает дерево, всегда есть надежда на жизнь. Мы посадили это растение в честь нашего визита в Республику Казахстан. Кроме того, этим событием мы хотели подчеркнуть важность процветания доверительных отношений наших народов», – сказал префект Дикастерии по содействию всестороннему развитию человека, кардинал Питер Кодво Аппиах Тарксон. Напомним, 1 сентября во Дворце мира и согласия состоялась межрелигиозная конференция «Все вместе заботясь об общем доме», инициатором которой стал Святой Престол, представленный в собственном павильоне Международной выставки ЭКСПО-2017, префект Дикастерии по содействию всестороннему Сегодня Ватикан в лице Апостольской нунциатуры является важным партнером Казахстана в построении мира и межконфессионального согласия в стране, играет определенную роль в развитии культуры и духовной жизни нашего народа. В этом году стороны будут отмечать 25-летие со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Ватиканом. Представители Управления по делам религий аимата города Астаны считают, что проведенное мероприятие внесет значимый вклад в укрепление отношений двух стран.
Источник: http://kazislam.kz/ru
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