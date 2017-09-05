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Республика Казахстан

Вооруженная оппозиция Сирии не получала официального приглашения в Астану

05.09.2017 | Новости

Представители вооруженной сирийской оппозиции на сегодняшний день не получали официально приглашения для участия в переговорах по Сирии в Астане, сообщил РИА Новости член делегации вооруженных группировок на переговорах по сирийскому урегулированию Фатех Хассун.

Шестой раунд переговоров по Сирии состоится в Астане 14-15 сентября. "Официального приглашения пока нет, разве, что через СМИ. Официально турецкий гарант пока не передавал никаких приглашений. Но обычно официальное приглашение передают через турецкого гаранта за 4-5 дней до переговоров в Астане",- сказал Хассун. По его словам, состав делегации от вооруженной оппозиции сохранится в том же составе, что и на прошлых встречах в Астане.

 

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

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