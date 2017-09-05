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Республика Казахстан

Новая мечеть распахнула двери

05.09.2017 | Новости

В первый день главного мусульманского праздника Курбан-айт, в п. Аршалы состоялось торжественное открытие новой мечети «Нұралы би» на 250 человек. В церемонии ее открытия принял участие аким района Азамат Тайжанов, потомки Нұралы би, общественность района. 

В рамках праздничного мероприятия были организованы соревнования по национальным видам спорта, концертная программа. В тот же день в стенах новой мечети прихожане преклонили колени в айт-намазе, после всех его участников пригласили на праздничный ас. На строительство мечети израсходовано более 50 млн тенге. Средства на ее возведение выделили спонсоры и меценаты региона, а также свои пожертвования вкладывали аршалынцы. Строительство храма началось год назад в августе, и распахнула мечеть свои двери практически ровно через год. В перспективе при мечети планируется открытие медресе на 200 учащихся.

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

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