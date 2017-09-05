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В Актау прошел фестиваль, посвященный Курбан Айту05.09.2017 | Новости
В минувшее воскресенье в Актау прошел фестиваль, посвященный Курбан Айту, Дню нефтяника Дню Конституции. Праздник проходил на набережной 14 и 15 микрорайонов. Гости праздника получили море эмоций и позитива. Программа была обширной: игры для детей, спортивные соревнования, шахматные состязания, ярмарка ремесленников, выставка национальных нарядов. Лучшие рестораны города накормили всех пловом и баурсаками.
В юртах также были угощения для гостей. На выставке изделий ремесленников можно было найти все, что душе угодно и по приемлемым ценам. Украшения, игрушки, сумки, посуду, косметику и еще много интересного. Участница выставки Куляш Козыбакова, инвалид 2 группы: «Больше 5 лет я занимаюсь изготовлением украшений. С детства увлекалась этим, делала из бус сережки, тогда не было такого разнообразия как сейчас. Сейчас я делаю из каспийских ракушек картины, бижутерию. Много продавала в Алматы и в Астане, а наши почему-то не ценят их, я считаю зря». После того как все наелись и закупились сувенирами, был представлен модный показ от местных дизайнеров. Модельеры показали свои последние коллекции. Все наряды были очень яркие и необычные, а также сделанные вручную, например, Татьяна Пугачева сшила свою коллекцию из войлока. Дефилировали в модных изделиях девушки из модельных агентств «Диал» и «Ару». Также прошло награждение победителей спортивных состязаний между жителями и гостями города Актау по казакша курес. В весовой категории до 80 кг. 3 место занял Абай Айбатыров, 2 место У Нурлана Айыпбергенова, а победителем стал Руслан Мусаев. Победителем в весовой категории свыше 80 кг. стал Нурдаулет Жарылгасов, второе место у Асхата Аманова, а третье место досталось 3 место Айсе Калмуканову. А закончился вечер большим гала-концертом с участием мангистауских артистов и звезд казахстанской эстрады.
Источник: http://kazislam.kz/ru
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