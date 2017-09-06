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Республика Казахстан

СМИ: Казахстанцы из ИГИЛ сдались курдам в Ираке

06.09.2017 | Новости

Курдскому военному подразделению «Пешмарга» в Ираке сдалось в плен более 100 воинов ИГИЛ, которых запечатлели на видео и выставили в социальные сети.

На видео выстроены заросшие пленные, которые сообщают оператору из каких стран они прибыли для участия в террористической деятельности в составе ИГИЛ (организация запрещена в Казахстане решением суда). Среди пленных россияне, казахи, таджики, азербайджанцы и другие.

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

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