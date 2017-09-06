RSS Контакты
Республика Казахстан

Абдрахманов: Выражаем серьезную озабоченность положением мусульман в Мьянме

06.09.2017 | Новости

Казахстан выражает серьезную озабоченность положением мусульманской общины в Мьянме. Об этом заявил министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов, передает Tengrinews.kz. 

"По поводу событий в Мьянме я хотел бы сказать, что наша страна, как член Совета Безопасности ООН, активно приняла участие в организации, выступила на закрытых консультациях, которые прошли 30 августа", - рассказал глава МИД в кулуарах совместного заседания палат Парламента. "Мы выражаем серьезную озабоченность и обеспокоенность положением мусульманской общины в Мьянме. Наблюдаем негативную тенденцию исламофобии в Мьянме", - подчеркнул он. "И в этой связи для нас очень важно, чтобы такие структуры, как, например, контактная группа организации исламского сотрудничества по ситуации, была активно вовлечена... Мы призвали власти Мьянмы к активному сотрудничеству с международными структурами", - добавил Кайрат Абдрахманов. "Одновременно мы продолжаем поддерживать международные усилия, направленные на урегулирование ситуации в Мьянме. Среди инициатив - деятельность группы под руководством Кофи Аннана, в рекомендациях которой содержатся меры по урегулированию ситуации прежде всего по социально-экономическому развитию региона и положению там мусульманского населения", - также рассказал министр иностранных дел.

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

Цитировать | | Код для блога/форума/сайта

URL:
Авторские колонки
Альманах
Ислам в современном мире


Минарет Ислама
Первый российский журнал исламской доктрины

XIII Фаизхановские чтения

Реклама