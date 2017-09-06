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Республика Казахстан

В Астане из-за саммита ОИС ограничат движение

06.09.2017 | Новости

В Астане из-за саммита Организации Исламского сотрудничества ограничат движение на улицах, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу столичного ДВД. 

"В целях обеспечения безопасности дорожного движения и правопорядка в период проведения в Астане первого саммита Организации Исламского сотрудничества по науке и технологиям с 9 по 11 сентября текущего года будет частично ограничено движение на транспортных магистралях столицы", - сообщили в пресс-службе ДВД Астаны. По официальным данным, движение будет ограничено на следующих участках: улицы Мәнгілік Ел, Кунаева, Достык, Кенесары, Ұлы Дала, проспекты Кабанбай батыра, Туран, Сарыарка, Абая, Тәуелсіздік. "Во избежание заторовых ситуаций на дорогах просим жителей и гостей столицы заранее планировать свои маршруты", - обратились к гостям и жителям столицы в пресс-службе ДВД Астаны. 

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

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