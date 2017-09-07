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Республика Казахстан

Исламские банки будут включены в Казахстанский фонд гарантирования депозитов

07.09.2017 | Новости

Исламские банки будут включены в Казахстанский фонд гарантирования депозитов. Сейчас проект и ставки отчисления финансовых организаций обсуждаются регулятором. Сегодня в стране работают два таких банка. 

Один рассчитан на обслуживание корпоративных клиентов, а второй - физических лиц. Пока такие продукты, как ипотека, депозиты и страхование для населения на стадии разработки. Надо отметить, что на вклады, по правилам шариата, проценты не начисляются. Клиент может заработать только на инвестиционной прибыли фининститута. «Казахстан имеет необходимые институты, географически удобно расположен, для внедрения такой системы, чтобы исламские банки отчисляли деньги в одни источники, традиционные - в другие. Если повысить размер страхового размещения, усовершенствовать механизмы финансирования систем гарантирования, я считаю, это увеличит приток в страну исламских банков. Говоря об оценке существующих финансовых учреждений, то мы считаем, что традиционные банки мало вносят в систему страхования вкладчиков, по сравнению с существующими рисками на рынке. То есть необходимо пересмотреть эти ставки», - сказала экономист Всемирного банка Колин Масеник. На сегодня, резерв Казахстанского фонда гарантирования депозитов превышает 430 миллиардов тенге. В случае банкротства банков второго уровня, этих средств хватит для возмещения почти всех депозитов казахстанцев.

 

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

 

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