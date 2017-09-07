RSS Контакты
Республика Казахстан

В Астане 13-15 сентября пройдет встреча представителей САР и оппозиции

07.09.2017 | Новости

Встреча представителей сирийского правительства и оппозиции в Астане пройдет с 13 по 15 сентября, сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской. 

"Встреча представителей сирийского правительства и оппозиции в Астане пройдет с 13 по 15 сентября", — сказал он. В свою очередь руководитель пресс-службы МИД Казахстана заявил РИА Новости, что встреча рабочей группы по Сирии в Астане может пройти 13 сентября, переговоры представителей Дамаска и оппозиции состоятся 14-15 сентября.

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

Цитировать | | Код для блога/форума/сайта

URL:
Авторские колонки
Альманах
Ислам в современном мире


Минарет Ислама
Первый российский журнал исламской доктрины

XIII Фаизхановские чтения

Реклама