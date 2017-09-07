RSS Контакты
Республика Казахстан

ДУМК: Мы решительно и строго осуждаем любые формы насилия над мусульманами Мьянмы

07.09.2017 | Новости

Духовное управление мусульман Казахстана выражает сильное беспокойство касательно скорбной ситуации, происходящей в эти дни в Мьянме и строго осуждает проявление насилия над местными жителями. 

Свыше 400 человек погибли в результате конфликта в Мьянме и этим серьезно обеспокоены не только мусульмане всего мира, но и все человечество. ДУМК просит всех соотечественников делать дуа за мусульман - безвинно наказанных, угнетенных и ставших жертвами насилия. Наш любимый Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Дуа – оружие мсульманина. Подобную жестокость человечество не видело давно. Мы осуждаем любые формы насилия, с чьей бы стороны оно не происходило. Всевышный Аллах в Священном Коране предупреждает: «Кто убьет человека не за убийство или распространение нечестия на земле, тот словно убил всех людей». Нам не следует забывать о повелении Корана, ниспосланным всему человечеству Всевышним Аллахом. Пусть Всевышний Аллах дарует всему человечеству милости, мира, согласия и терпения!

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

Цитировать | | Код для блога/форума/сайта

URL:
Авторские колонки
Альманах
Ислам в современном мире


Минарет Ислама
Первый российский журнал исламской доктрины

XIII Фаизхановские чтения

Реклама