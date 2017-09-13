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Республика Казахстан

Жители одного из районов актюбинской области попросили халяльный детский сад

13.09.2017 | Новости

Один из жителей села Кенкияк Темирского района написал письмо акиму области Бердибеку Сапарбаеву с просьбой проследить, чтобы в новом детском саду все было «халяль», передает Ratel.kz. 

 «В нашем поселке проживает очень много мусульманских семей. Скоро здесь открывается новый детский сад. Мы хотели бы отдать детей в этот детский сад. Но, насколько нам известно, продукты питания в учреждение будет поставлять компания, выигравшая тендер. Мы хотели бы, чтобы продукты, поставляемые в детский сад, были «халяль», - пишет он на блоге акима, обращаясь от имени жителей села. На это обращение был получен ответ от управления образования Темирского района: «Поставляемые товары будут соответствовать санитарно-эпидемиологическим нормам. Их состав не будет превышать допустимого уровня химического и микробиологического нормативов, сроки годности не будут превышены. У поставщиков будут в обязательном порядке запрошены документы о безопасности товаров и производителе. Питание детей в детском саду будет производиться в соответствии с вышеназванными нормами».

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

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