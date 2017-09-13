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Республика Казахстан

Казахстанца наказали за рассылку салафитских материалов

13.09.2017 | Новости

Североказахстанца наказали за рассылку салафитских материалов. По данным пресс-службы ДВД СКО, с апреля по июнь 2017 года житель села Новоишимское района имени Габита Мусрепова посредством мессенджера WhatsApp в специально созданной группе активно распространял материалы религиозного характера. 

Экспертиза установила, что материалы относятся к салафитскому направлению суннитского течения в исламе. Решением суда сельчанин признан виновным в нарушении требований к распространению религиозных материалов. Мужчину оштрафовали на 50 МРП (около 113,5 тыс. тенге). К слову, такой же штраф наложен на последовательницу секты «Алля-Аят», которая в своем доме в селе Заградовка незаконно проводила сеансы оздоровления. Всего в СКО с начала года выявлено 18 административных правонарушений в сфере религиозной деятельности и религиозных объединений. К административной ответственности в виде штрафов на общую сумму свыше 1,2 млн тенге привлечено семь лиц.

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

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