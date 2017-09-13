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Республика Казахстан

Верховный муфтий поблагодарил министерство по делам религий и гражданского общества Республики Казахстана

13.09.2017 | Новости

В здании Духовного управления мусульман Казахстана Верховный муфтий Ержан кажы Малгажыулы встретился со столичными паломниками, вернувшимися со священной поездки. Во встрече приняли участие представители Министерства по делам религий и гражданского общества РК и руководители отделов Духовного управления мусульман Казахстана. 

 «Пусть мы находились вдали от вас, но все время узнавали о положении дел. В этом году паломничеству оказало посильную помощь Министерство по делам религий и гражданского общества, в том числе решило вопрос с вакцинацией паломников и организацией прямого рейса. Кроме того, в составе Хадж миссии были сотрудники Комитета по делам религий. Выражаю свою благодарность Министерству за оказанную помощь. Благодаря совместной работе во время паломничества не возникло никаких трудностей», - подчеркнул Верховный муфтий. В свою очередь паломники отметили, что благодаря содействию Министерства по делам религий и гражданского общества и ДУМК они смогли совершить прямой перелет в города Медина и Джидда. Напомним, в нынешнем году более 2500 казахстанских паломников исполнили свой священный долг. 

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

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