У опасной черты

11 сентября – дата во многом знаковая, своего рода «черная метка», брошенная террором человечеству, – в этот день 16 лет назад самолеты-убийцы прошили в Нью-Йорке башни-близнецы Всемирного торгового центра. Этот кошмар наблюдали в прямом эфире миллионы людей во многих странах мира, в том числе и у нас в Казахстане. Сегодня терроризм становится одной из главных угроз на планете.

И хотя в нашей стране мы живем в относительном спокойствии и стабильности, это, по словам Президента Нурсултана Назарбаева, не повод расслабляться.

Необъявленная война

Нынешнее поколение, вступающее во взрослую жизнь, вряд ли помнит осеннее утро 2001 года, когда террористы захватили в Америке четыре рейсовых пассажирских авиалайнера. Два из них прошили башни Всемирного торгового центра, расположенные в южной части Манхэттена в Нью-Йорке, третий самолет атаковал Пентагон, четвертый упал в поле в штате Пенсильвания. В этой катастрофе погибло почти 3 тыс. человек! Драйзеровская «Американская трагедия» кажется детской забавой на фоне этого апокалипсиса. Историки и политики до сих пор пытаются разобраться в причинах беспрецедентного по своим масштабам и последствиям террористического акта, до сих пор ищут его истинных заказчиков, хотя официально расследование было проведено и виновники ­названы. Впрочем, оставим специалистам разбираться в теориях «тайного заговора», сейчас хотелось бы поговорить о другом. Я думаю, каждый здравомыслящий человек понимает, что нью-йоркские взрывы стали той точкой отчета, когда террор нагло и цинично бросил вызов всему человечеству, выйдя за границы отдельно взятого государства и начав оперировать более широкими категориями – цивилизационными. С этой позиции американский теракт можно было бы расценить и как своего рода «месседж» всем людям доброй воли – дескать, смотрите, кто в доме настоящий хозяин и что будет с теми, кто не захочет жить по определенным, выгодным кому-то правилам. Лет этак 15–20 тому назад на одной из международных конференций по проблемам войны и мира мне довелось познакомиться с одним мудрым человеком. В прошлом кадровый офицер, много повидавший на своем веку, на мой несколько трафаретный вопрос – что он думает по поводу возможности третьей мировой войны – ответил примерно следующее: война эта уже начинается. Но она будет иной, в форме террора, хотя не менее кровавой и жестокой, и в этой необъявленной войне восточная цивилизация столкнется с европейской. Мой собеседник оказался провидцем. Подтверждение тому – теракты в городах России, Париже, Лондоне, Мадриде... Сегодня терроризм опутал своей опасной сетью практически весь мир, приобретя глобальный характер.

Немного истории

И что поразительно – еще сравнительно недавно о терроре можно было говорить как о локальном явлении. Более того, в начале прошлого столетия террористы-революционеры были даже окутаны неким романтическим ореолом, так как провозглашали благородные цели освобождения народа от тирании. Они выступали, так сказать, точечно, совершая террористические акты против конкретных лиц, стараясь при этом избежать ненужных жертв. Нынешний терроризм ничего общего с романтикой уже не имеет и никаких благородных целей перед собой не ставит. Террористы цинично заявляют, что сея смерть, тем самым они хотят установить некий свой миропорядок. Но разве можно на крови и кос­тях создать справедливое общество? Или сделать людей счастливыми, посеяв в их душах страх и смятение? Ведь само слово «террор» в переводе с латинского, как известно, означает «страх, ужас». Современные террористи­ческие организации перестали следовать принципу избирательности, они ориентируются не на отдельные личности, а на широкие массы. Терроризм заливает мир кровью, нанося огромный политический, экономической, социальной и моральный ущерб. Сегодня в мире насчитывается свыше 500 различного рода террористических организаций, которыми совершено уже десятки тысяч (!) террористических актов, а счет погибших идет на сотни тысяч. Террор неплохо финансируется – согласно данным зарубежных исследовательских центров, совокупный бюджет в сфере террора составляет ежегодно от 5 до 20 млрд долларов. Но при этом не надо забывать и то, что от террора никто не застрахован – ни те же высокоразвитые государства, ни страны, отстающие в экономическом и социальном развитии. И хотя террор стар как мир, он по-прежнему опасен, потому что внезапен и непредсказуем, поэтому ни одно государство не может считать себя защищенным от него, если учитывать еще и нынешнюю открытость границ, новые средства связи и новые виды вооружений. И еще одна особенность нынешнего террора – он всегда публичен, поэтому и особо опасен, ведь во время теракта жертвами становятся случайные люди – пассажиры самолетов, поездов, автобусов, зрители на стадионе или в театре, просто прохожие.

Это коснулось и нас…

Тень террора опустилась и на нашу республику, ведь Казах­стан – часть единого мира, и было бы наивным думать, что сия чаша зла нас минует. Не случайно в своем послании «Стратегия «Казах­стан-2050» – новый политический курс состоявшегося государства» Президент Нурсултан Назарбаев особо обратил внимание на то, что «государство и граждане должны единым фронтом выступить против всех форм и проявлений радикализма, экстремизма и терроризма». В нашей стране принят Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия терроризму», по поручению Главы государства разработана специальная программа по борьбе с религиозным экстремизмом и терроризмом. «Где не обеспечена национальная безопасность, там нет и государственной власти», – справедливо отмечает Глава государства. Но одному государству сложно бороться со столь опасной эпидемией – терроризму надо противостоять всем миром, объединяясь на уровне армий, стран, регионов. – Своего рода символом такого объединения является Организация Договора о коллективной безопасности – ОДКБ, в рамках которой созданы Коллективные силы быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона, – говорит председатель Комитета ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных сил Алматинского городского Совета ветеранов, капитан первого ранга Купесбай Жампиисов. – Они предназначены в том числе и для проведения спецопераций по борьбе с международным терроризмом и экстремизмом. В рамках ОДКБ ежегодно проводятся командноштабные и полевые учения – «Боевое содружество», «Южный щит Содружества», «Юг-Антитеррор». Благородная миссия этого международного блока – обеспечение спокойствия и стабильности в регионе. Об этом вскоре вновь пойдет речь на очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, проведение которой планируется нынешней осенью в Минске. Большая роль в борьбе с международным терроризмом отводится и Шанхайской организации сотрудничества – ШОС. Образованная еще в 2001 году, эта организация ныне охватывает 48% населения планеты. Немаловажно и то, что в состав ШОС входят четыре ядерные державы. – Международный терроризм уже перерос в необъявленную войну, – считает Купесбай Жампиисов, – и эта война страшна тем, что в ней нет ни передовой, ни тыла. И заметьте, этот мировой терроризм имеет свою структуру: есть верхний эшелон, в котором аккумулируются большие деньги и решаются глобальные геополитические задачи. Далее идут штабы, которые планируют конкретные операции и готовят боевиков. И третье звено – это исполнители. Сейчас активно создаются центры по подготовке террористов-смертников, что мы и видим в различных странах мира. При этом надо понимать, что их готовят не только как боевиков, обучая подрывному делу, их буквально зомбируют. Это фанатики, готовые на все, – подчеркивает Купесбай Жампиисов. Нынешний террор все больше увязывается с национальными, религиозными, этническими конфликтами, сепаратистским движением. Чаще всего он выступает под знаком ислама. В то же время, как отмечал Президент Нурсултан Назарбаев, у так называемого «исламского терроризма» нет ни религиозной, ни национальной принадлежности, поэтому и нет никаких оснований связывать терроризм с исламом. – Ислам – исключительно мирная религия, ведь даже само это слово в переводе с арабского означает «мир», – продолжает разговор Купесбай Жампиисов. – Где в Коране написано, что священный долг мусульманина – стремление подорвать кого-то? Такого нет! По своей сути ислам гуманен. Поэтому у нас в Казахстане запрещены организации, деятельность которых носит террористический характер, такие как «Аль-Каида», ИГИЛ, «Братья-мусульмане», «Исламская партия Восточного Туркестана», «Талибан», «Хиз­­­-бут-­Тахрир» и другие. ­ – Принимаются самые решительные меры законодательного, организационного и политического характера для выявления и пресечения любой почвы и видов терроризма, – подчеркивает Купесбай Жампиисов.

Размахивая ядерной дубинкой

Почетный сотрудник КНБ РК, полковник запаса, руководитель филиала общественного объединения «Ветераны внешней разведки» в городе Алматы, вице-президент Международного фронтового клуба газеты «Казахстанская правда» Кабдолда Бекжанов прошел через огонь афганской войны и на себе испытал опасность террористической деятельности. – В современном мире эта проблема приобретает особую актуальность, что связано с расширением масштаба деятельности различных экстремистских и фундаменталистских религиозных группировок, рассматривающих террор как мощное средство для достижения своих целей. Многие из них прочно обосновались в различных регионах мира – на Ближнем Востоке, в том же Афганистане, в Юго-Восточной Азии... В связи с этим мне хотелось бы обратить внимание на так называемый «ядерный терроризм». Мы знаем о том, что были случаи хищения и незаконного приобретения расщепляющихся ядерных материалов. А если учесть тот факт, что конструкция атомного оружия секрета уже не представляет, то простейшие ядерные заряды могут быть созданы даже в довольно примитивных условиях. Не случайно ученые предупреждают, что наиболее реально использование в качестве оружейного ядерного вещества высокообогащенного урана, – считает Кабдолда Бекжанов. Президент Нурсултан Назарбаев­ отмечал, что сейчас в мире накоплено около двух тысяч тонн излишков расщепляющихся материалов, которые не используются в военной сфере, но вполне пригодны для изготовления ядерных взрывных устройств. А если они окажутся в руках террористов? Вот почему наша страна в числе первых намерена присоединиться к Договору о запрещении ядерного оружия, который будет открыт к подписанию в сентябре. Особое значение при этом приобретают обеспечение на­дежного контроля над использованием, хранением и оборотом ядерных материалов, физи­ческая защита ядерных объектов, разработка эффективных средств по снижению опаснос­ти последствий возможных террористи­ческих атак с применением ядерных материалов, совершенствование правовой базы международного сотрудничества и внутригосударственных систем пресечения любого вида преступ­лений, связанных с незаконным перемещением ядерных материалов. В Казахстане создан Международный банк низкообогащенного урана МАГАТЭ, что еще раз подчеркивает высокое доверие, которое оказывает мировое сообщество нашей стране в деле продвижения идей мирного использования атомной энергии, ядерного разоружения и нераспространения опасного оружия. Как считает Глава нашего государства, мир может и должен объединиться перед лицом общих угроз, как это произошло после событий 11 сентября 2001 года, на более долговременной и системной основе. Казахстан решительно осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях и выступает за принятие коллективных усилий мирового сообщества по борьбе с этим явлением, а также неукоснительно выполняет требования Резолюции Совета Безопасности ООН, ежегодно предоставляя Национальный доклад о проделанной работе в Контртеррористический Комитет ООН, принимает активное участие в деятельности Международной контртеррористической коалиции. Уже официально озвучены такие цифры – только за последние 10 лет Службой антитеррора КНБ предотвращено около 100 насильственных акций террористического характера. Совместно с партнерскими спецслужбами разысканы и экстрадированы десятки террористов и экстремистов. Учитывая рост угрозы терроризма, создан межведомственный Антитеррористический центр Республики Казахстан. Время показало абсолютную правильность этого шага.

Источник: http://kazislam.kz/ru