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Республика Казахстан

Назарбаев предостерег молодежь от коротких штанов

15.09.2017 | Новости

Глава государства во время интервью с журналистами, также напомнил о роли женщин в истории Казахстана.  «Наши казахские девушки, женщины никогда не закутывались. Они ходили с длинными косами и красивыми украшениями.

Наши матери были героинями. Вместе со своими мужьями брали в руки оружие и воевали», - отметил президент. По его словам, граждане Казахстана не должны отказаться от своей многовековой истории. «Одеть короткие штаны, где вы видели наших аксакалов в таком? Разве это мусульманское наследие растить бороду до пояса? Где это в Коране написано? Это ломает наши традиции. Какая особенность стоит за этим? Это все не наше. Я уже один раз говорил, а если я сказал, то я заставлю выполнить. Поэтому я говорю молодежи, остерегайтесь этого. Там нет будущего», - пояснил Назарбаев, добавив, что будущее в знаниях и искусстве. «Чтобы один человек был счастлив нужно, чтобы страна была счастливой. Чтобы один человек жил спокойно, нужна стабильность в стране. В средневековье тянуть Казахстан никто не собирается. Это не наш путь, не наше дело», - предостерег глава государства.

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

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