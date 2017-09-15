Исполнительный директор ОЮЛ «Конгресс молодежи Казахстана» Айдын Сабитов публично объявил обращение молодежи в поддержку программной статьи Главы государства «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру». «Мы, молодежь Казахстана, желаем продолжать работать в направлении создания «Вечного государства» – «Мәңгілік ел». Мы хотим построить общество, идеологически базированное только на национальных ценностях, истории, канонах о высоких человеческих качествах нашего народа. Главная наша задача на этом пути – сохранение ключевых показателей национальной идентичности, совмещаемое с требованиями времени и интересами прогрессивного общества. Истоком национальных ценностей является родной язык, поэтому вопросы нашего государственного языка на протяжении многих лет остаются актуальными. Будущее нашей страны в наших руках, поэтому мы, молодежь Казахстана, заявляем, что поддерживаем переход на латинский алфавит. Почему мы этого хотим? Латинский алфавит наиболее точно выражает специфичные звуки, присущие нашему языку. Именно поэтому когда-то Ахмет Байтурсынов, прозванный «основателем казахского алфавита», внес в употребление латинский алфавит. Большинство наших родственных стран из тюркского мира используют латинский алфавит. Это является наглядным показателем удобства латиницы для звуков, присущих только тюркским языкам. В мире все инновационные новшества в первую очередь производятся на латинской графике. И только некоторое время спустя переводятся на кириллицу. Переход принес бы нам экономическую выгоду как в долгосрочной, так и в краткосрочной перспективе: это сэкономило бы наше время, которое мы тратим на создание аналогов латинизированных продуктов на кириллице. От имени молодежи и молодежных организаций нашей республики мы поддерживаем переход на латинский алфавит и готовы бросить себе вызов на пути к созданию модернизированного общества «Вечного государства»!» – говорится в обращении молодежи Казахстана. По завершении церемонии подписания обращения участниками встречи вице-министр по делам религий и гражданского общества Абзал Нукенов поручил довести текст документа до всей молодежи Казахстана.

Об этом заявили участники заседания Координационного совета по развитию молодежных организаций при Министерстве по делам религий и гражданского общества РК. На встрече присутствовали вице-министр по делам религий и гражданского общества Абзал Нукенов, представители государственных органов и руководители республиканских молодежных организаций.

Islamsng.com

Новый сайт Islamsng.com должен стать проводником в мусульманском пространстве Содружества Независимых государств. В настоящее время страны, где члены уммы являются историческим большинством, численно преобладают в СНГ. Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан составляют 6 из 11 государств СНГ. И в самой России существуют регионы с мусульманским большинством в лице Татарстана, Башкортостана, республик Северного Кавказа; семизначной цифрой выражается численность мусульман в Волго-Уральском регионе и Западной Сибири. Исторически большая часть Украины и Молдова входили в состав Золотой Орды, а крымские татары, несмотря на все трагедии, вновь вернулись на родной полуостров. К Средневековью относится и формирование общины белорусских татар. Нельзя не упомянуть о массовом и не всегда добровольном перемещении мусульман в результате процессов индустриализации в Российской империи, а затем в СССР, миграций после распада СССР.

Миллионы людей передвигаются в странах СНГ в рамках безвизового режима. Кто-то из них осуществляет краткие поездки с целью туризма или посещения друзей и родственников, кто-то отправляется на учебу и работу, часть из них оседает в новом месте, происходит воссоединение семей. Стабильный процесс сокращения российского населения требует все большего количества мигрантов для нашего Отечества. При этом выходцы их стран СНГ, по причине близости языка и религии, общего опыта проживания в российском имперском и советском пространстве являются предпочтительным вариантом.

Изучение ситуации в странах СНГ не должно ограничиваться только проблемами миграции и отношений между гражданами. В силу своих природных богатств и выгоды географического положения страны СНГ, особенно с мусульманским большинством, являются в настоящее время важным фактором мировой политики и глобальной экономики. Место «Великого шелкового пути» и «Великого волжского пути» заняли магистральные газо- и нефтепроводы, соединяющие их с Россией, Западной Европой, Китаем, Ираном. Однако наличие нестабильных соседей, прежде всего в лице Афганистана, местами внутренняя нестабильность, неурегулированность ряда международных споров и вмешательство иностранных государств, не дают возможности для использования всего потенциала. В свою очередь, это приводит к бедности граждан, росту среди них чувства ущемленности и радикальных настроений.

Поэтому ради общего блага необходимо продолжение и расширение стабильного сотрудничества на евразийском пространстве СНГ. «Великий шелковый путь» от Китая до Черноморья и «Великий волжский путь» от Балтийского до Каспийского морей сложились уже более, чем тысячелетие назад. Здесь государства гуннов, Великий Тюркский каганат, Хазарский каганат, Золотая Орда, Казанское ханство, российское государство осуществляли связующую роль по обеспечению взаимовыгодных связей между Западом и Востоком. Ярмарки в Итиле, Сарае, Казани и Нижнем Новгороде были в свое время важнейшим барометром развития евразийской экономики. Теперь интегрирующая роль переходит к СНГ в рамках складывающегося единого таможенного пространства. Наш сайт постарается осветить исторические корни, современное состояние и перспективы развития мусульманского, да и всего общего пространства в странах СНГ.