|
Молодежь Казахстана поддерживает переход на латиницу15.09.2017 | Новости
Об этом заявили участники заседания Координационного совета по развитию молодежных организаций при Министерстве по делам религий и гражданского общества РК. На встрече присутствовали вице-министр по делам религий и гражданского общества Абзал Нукенов, представители государственных органов и руководители республиканских молодежных организаций.
Исполнительный директор ОЮЛ «Конгресс молодежи Казахстана» Айдын Сабитов публично объявил обращение молодежи в поддержку программной статьи Главы государства «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру». «Мы, молодежь Казахстана, желаем продолжать работать в направлении создания «Вечного государства» – «Мәңгілік ел». Мы хотим построить общество, идеологически базированное только на национальных ценностях, истории, канонах о высоких человеческих качествах нашего народа. Главная наша задача на этом пути – сохранение ключевых показателей национальной идентичности, совмещаемое с требованиями времени и интересами прогрессивного общества. Истоком национальных ценностей является родной язык, поэтому вопросы нашего государственного языка на протяжении многих лет остаются актуальными. Будущее нашей страны в наших руках, поэтому мы, молодежь Казахстана, заявляем, что поддерживаем переход на латинский алфавит. Почему мы этого хотим? Латинский алфавит наиболее точно выражает специфичные звуки, присущие нашему языку. Именно поэтому когда-то Ахмет Байтурсынов, прозванный «основателем казахского алфавита», внес в употребление латинский алфавит. Большинство наших родственных стран из тюркского мира используют латинский алфавит. Это является наглядным показателем удобства латиницы для звуков, присущих только тюркским языкам. В мире все инновационные новшества в первую очередь производятся на латинской графике. И только некоторое время спустя переводятся на кириллицу. Переход принес бы нам экономическую выгоду как в долгосрочной, так и в краткосрочной перспективе: это сэкономило бы наше время, которое мы тратим на создание аналогов латинизированных продуктов на кириллице. От имени молодежи и молодежных организаций нашей республики мы поддерживаем переход на латинский алфавит и готовы бросить себе вызов на пути к созданию модернизированного общества «Вечного государства»!» – говорится в обращении молодежи Казахстана. По завершении церемонии подписания обращения участниками встречи вице-министр по делам религий и гражданского общества Абзал Нукенов поручил довести текст документа до всей молодежи Казахстана.
Источник: http://kazislam.kz/ru
URL:
|
Авторские колонки