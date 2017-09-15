Мониторинг в зоне деэскалации в провинции Идлиб будут осуществлять силы Ирана, России и Турции, а в остальных зонах этим будет заниматься российская военная полиция. В российской делегации считают, что завершение этапа создания зон деэскалации открывает путь к полному прекращению огня в САР. Представители сирийской оппозиции назвали позитивными итоги очередных переговоров в Астане. По итогам шестого раунда переговоров в Астане были приняты следующие документы: правила функционирования полос безопасности, КПП и наблюдательных пунктов; правила применения военной силы подразделениями Сил контроля деэскалации; мандат на развертывание Сил контроля деэскалации; положение о совместном ирано-российско-турецком координационном центре по рассмотрению вопросов, связанных с соблюдением режима прекращения боевых действий в зонах деэскалации. Зоны деэскалации в Сирии созданы Объявленные странами-гарантами четыре зоны деэскалации станут временной мерой с первоначальным сроком действия в шесть месяцев. Стороны также сообщили о создании совместного координационного центра для контроля в зонах деэскалации. "Объявляем о создании зон деэскалации в соответствии с меморандумом от 4 мая 2017 года в восточной Гуте, в определенных частях на севере Хомс, в провинции Идлиб и определенных частях соседних провинций (провинции Латакия, Хама и Алеппо, а также в определенных районах на юге Сирии)", — говорится в совместном заявлении Ирана, России и Турции. В этих четырех зонах Россия, Турция и Иран развернут силы контроля. В тексте документа отмечается, что это делается в целях предотвращения инцидентов и боевых столкновений между сирийской армией и формированиями вооруженной оппозиции, которые уже присоединились или присоединятся к режиму прекращения боевых действий. При этом, как подчеркивается в заявлении, создание упомянутых зон деэскалации не подрывает суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Сирии. Как сообщил глава иранской делегации, замглавы МИД Ирана Хоссейн Ансари, результаты шестого раунда переговоров по Сирии в Астане могут быть закреплены резолюцией Совета Безопасности ООН. Мониторинг в Идлибе Основные сложности на переговорах возникли вокруг того, кто будет осуществлять мониторинг в провинции Идлиб. В трех остальных зонах этим будет занимать российская военная полиция. Как сообщил РИА Новости источник в одной из делегации перед финальной пресс-конференцией, в итоге стороны договорились, что мониторинг по внутренней границе северной зоны деэскалации будет вести Турция, по внешней — Россия и Иран.

Шестая встреча в Астане стран-гарантов режима перемирия в Сирии стала финальной по определению четырех зон деэскалации конфликта в Сирии. В пятницу Россия, Турция и Иран объявили о создании четырех таких зон к северу от города Хомс, в пригороде Дамаска — в районе Восточной Гуты, на границе Сирии с Иорданией — в провинции Дераа, а также в провинции Идлиб.

Islamsng.com

Новый сайт Islamsng.com должен стать проводником в мусульманском пространстве Содружества Независимых государств. В настоящее время страны, где члены уммы являются историческим большинством, численно преобладают в СНГ. Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан составляют 6 из 11 государств СНГ. И в самой России существуют регионы с мусульманским большинством в лице Татарстана, Башкортостана, республик Северного Кавказа; семизначной цифрой выражается численность мусульман в Волго-Уральском регионе и Западной Сибири. Исторически большая часть Украины и Молдова входили в состав Золотой Орды, а крымские татары, несмотря на все трагедии, вновь вернулись на родной полуостров. К Средневековью относится и формирование общины белорусских татар. Нельзя не упомянуть о массовом и не всегда добровольном перемещении мусульман в результате процессов индустриализации в Российской империи, а затем в СССР, миграций после распада СССР.

Миллионы людей передвигаются в странах СНГ в рамках безвизового режима. Кто-то из них осуществляет краткие поездки с целью туризма или посещения друзей и родственников, кто-то отправляется на учебу и работу, часть из них оседает в новом месте, происходит воссоединение семей. Стабильный процесс сокращения российского населения требует все большего количества мигрантов для нашего Отечества. При этом выходцы их стран СНГ, по причине близости языка и религии, общего опыта проживания в российском имперском и советском пространстве являются предпочтительным вариантом.

Изучение ситуации в странах СНГ не должно ограничиваться только проблемами миграции и отношений между гражданами. В силу своих природных богатств и выгоды географического положения страны СНГ, особенно с мусульманским большинством, являются в настоящее время важным фактором мировой политики и глобальной экономики. Место «Великого шелкового пути» и «Великого волжского пути» заняли магистральные газо- и нефтепроводы, соединяющие их с Россией, Западной Европой, Китаем, Ираном. Однако наличие нестабильных соседей, прежде всего в лице Афганистана, местами внутренняя нестабильность, неурегулированность ряда международных споров и вмешательство иностранных государств, не дают возможности для использования всего потенциала. В свою очередь, это приводит к бедности граждан, росту среди них чувства ущемленности и радикальных настроений.

Поэтому ради общего блага необходимо продолжение и расширение стабильного сотрудничества на евразийском пространстве СНГ. «Великий шелковый путь» от Китая до Черноморья и «Великий волжский путь» от Балтийского до Каспийского морей сложились уже более, чем тысячелетие назад. Здесь государства гуннов, Великий Тюркский каганат, Хазарский каганат, Золотая Орда, Казанское ханство, российское государство осуществляли связующую роль по обеспечению взаимовыгодных связей между Западом и Востоком. Ярмарки в Итиле, Сарае, Казани и Нижнем Новгороде были в свое время важнейшим барометром развития евразийской экономики. Теперь интегрирующая роль переходит к СНГ в рамках складывающегося единого таможенного пространства. Наш сайт постарается осветить исторические корни, современное состояние и перспективы развития мусульманского, да и всего общего пространства в странах СНГ.