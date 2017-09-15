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"АСТАНА-6" утвердила четыре зоны деэскалации в Сирии15.09.2017 | Новости
Шестая встреча в Астане стран-гарантов режима перемирия в Сирии стала финальной по определению четырех зон деэскалации конфликта в Сирии. В пятницу Россия, Турция и Иран объявили о создании четырех таких зон к северу от города Хомс, в пригороде Дамаска — в районе Восточной Гуты, на границе Сирии с Иорданией — в провинции Дераа, а также в провинции Идлиб.
Мониторинг в зоне деэскалации в провинции Идлиб будут осуществлять силы Ирана, России и Турции, а в остальных зонах этим будет заниматься российская военная полиция. В российской делегации считают, что завершение этапа создания зон деэскалации открывает путь к полному прекращению огня в САР. Представители сирийской оппозиции назвали позитивными итоги очередных переговоров в Астане. По итогам шестого раунда переговоров в Астане были приняты следующие документы: правила функционирования полос безопасности, КПП и наблюдательных пунктов; правила применения военной силы подразделениями Сил контроля деэскалации; мандат на развертывание Сил контроля деэскалации; положение о совместном ирано-российско-турецком координационном центре по рассмотрению вопросов, связанных с соблюдением режима прекращения боевых действий в зонах деэскалации. Зоны деэскалации в Сирии созданы Объявленные странами-гарантами четыре зоны деэскалации станут временной мерой с первоначальным сроком действия в шесть месяцев. Стороны также сообщили о создании совместного координационного центра для контроля в зонах деэскалации. "Объявляем о создании зон деэскалации в соответствии с меморандумом от 4 мая 2017 года в восточной Гуте, в определенных частях на севере Хомс, в провинции Идлиб и определенных частях соседних провинций (провинции Латакия, Хама и Алеппо, а также в определенных районах на юге Сирии)", — говорится в совместном заявлении Ирана, России и Турции. В этих четырех зонах Россия, Турция и Иран развернут силы контроля. В тексте документа отмечается, что это делается в целях предотвращения инцидентов и боевых столкновений между сирийской армией и формированиями вооруженной оппозиции, которые уже присоединились или присоединятся к режиму прекращения боевых действий. При этом, как подчеркивается в заявлении, создание упомянутых зон деэскалации не подрывает суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Сирии. Как сообщил глава иранской делегации, замглавы МИД Ирана Хоссейн Ансари, результаты шестого раунда переговоров по Сирии в Астане могут быть закреплены резолюцией Совета Безопасности ООН. Мониторинг в Идлибе Основные сложности на переговорах возникли вокруг того, кто будет осуществлять мониторинг в провинции Идлиб. В трех остальных зонах этим будет занимать российская военная полиция. Как сообщил РИА Новости источник в одной из делегации перед финальной пресс-конференцией, в итоге стороны договорились, что мониторинг по внутренней границе северной зоны деэскалации будет вести Турция, по внешней — Россия и Иран.
Источник: http://kazislam.kz/ru
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