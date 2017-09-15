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Республика Казахстан

В Казахстане дан старт молодежной акции «Рухани Жа&#1187;&#1171;ыру»

15.09.2017 | Новости

Сегодня в 14 областях республики и городах Астана и Алматы одновременно стартовала общереспубликанская молодежная акция «Рухани Жаңғыру». В Астане у монумента «Байтерек» собралось более тысячи активной молодежи. Организатор мероприятия - Министерство по делам религий и гражданского общества РК. 

Целью данной акции является поддержка программной статьи Главы Государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» и активное вовлечение подрастающего поколения в процесс продвижения принципов модернизации общественного сознания. Общереспубликанская молодежная акция «Рухани Жаңғыру» пройдет с 15 по 22 сентября текущего года во всех регионах республики по 4 следующим направлениям: «Білім» - массовая викторина на знание программной статьи «Рухани Жаңғыру», национальных традиций, истории Казахстана и родного края, проведение дебатов. «Асар» - помощь нуждающимся пенсионерам, одиноким людям пожилого возраста, детским домам, ремонт детских площадок и т.д.         «Тағзым» - уборка и благоустройство сакральных мест (водных русел) и посадка деревьев. «Өнер» - молодежный фестиваль с участием представителей различных субкультур во всех городах, районных центрах и сельских округах (розыгрыш призов и футболок с логотипом «Рухани Жаңғыру»). Проведение финала акции планируется на побережье Каспийского моря в г.Актау.

 

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

 

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