Исламоведение поднимется на новую ступень

Арабская каллиграфия выделяется своей загадочностью, таинственностью, интерес к этой письменности высок, потому что через нее можно познать глубинный смысл исламской религии Не секрет, что современный терроризм усиливается с каждым днем, это угроза нависла даже над странами – сильными мира сего. Сегодня чуть ли не каждый день происходят террористические акты, и это страшно. И, к сожалению, когда речь заходит о терроризме первым делом на ум приходит исламская религия, и связывают его с исламом, это – печально.

Сегодня все больше людей начинают сомневаться в чистоте исламской религии. В связи с этим, мы сегодня поговорим о Международном исследовательском центре по изучению исламской истории, искусства и культуры (IRCICA). Что это за организация и чем она занимается? Международный научно-исследовательский центр по изучению исламской истории, искусства и культуры был создан в 1979 году в Турции (Стамбуле) в рамках Организации Исламского сотрудничества. Основная цель центра – изучение истории, искусства и культуры исламских стран, стремление отразить истинный образ ислама в мировом общественном сознании. С этой целью Центр организует международные проекты, которые подчеркивают вклад ислама в развитие науки, искусства и культуры на протяжении всей истории человечества. Наша страна является учредителем и одним из постоянных членов IRCICA. Организация исследует материалы, касающиеся исламской религии; на сегодняшний день организация провела более сотни международных конференций и опубликовала около 200 научных статей. Центр работает в нескольких направлениях, одно из них – искусство каллиграфии. И здесь на память приходят слова: «Коран Карим был ниспослан в Мекке, прочитан в Каире, написан в Стамбуле». И, похоже, что они были сказаны не зря. И как доказательство, один раз в три года в Стамбуле проходит конкурс каллиграфов с солидным призовым фондом. Например, в прошлогоднем конкурсе принимали участие около 600 каллиграфов со всего мира, были представлены более 1000 работ. После отбора самых лучших работ будет создан системный каталог. В целом, каллиграфия имеет много разновидностей, в мусульманском мире широко распространены 12 видов. Это традиция чтения и познания Корана сформировалась и развивалась вместе с исламской религией и по сей день находится в процессе развития. Читать Коран – это одно, а передать его письменно – это совсем другое, потому что человек, знающий Коран наизусть, не всегда умеет писать арабской вязью. С развитием Исламской религии развивалась и арабская каллиграфия. Коран был собран в единую книгу уже после смерти пророка Мухаммеда. В этой связи Центр занимается изучением, исследованием и записыванием первых напечатанных версий священной книги. Как мы знаем, самый древний в мире Коран выставлен на всеобщее обозрение в музее дворца Топкапы (Стамбул). Второй, находится в библиотеке Каира. Кроме этого, в Ташкенте и Сана (Йемен) также хранятся древние экземпляры Кораны. Все древние варианты были исследованы Центром, где была подтверждена их подлинность. В освоении каллиграфии самое главное – это желание человека. Но кроме этого требуется огромный труд и усердие. Каллиграфия не чужда и казахскому народу. Изначально, казахская, алашская интеллигенция обучалась религиозной грамоте, төте жазу (казахская письменность на основе арабского алфавита), заучивали суры Корана. Сегодня в Казахстане есть желающие научиться этому искусству, и через «ИРСИКА» около 150-и человек овладели этим искусством. Благодаря инициативе Елбасы Н.А. Назарбаева ради будущего нации проводятся масштабные работы по духовному обновлению, и одно из них – возрождение подобных религиозных ценностей. Этим летом, в рамках Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 Научно-исследовательский центр по изучению исламской истории, искусства и культуры (IRCICA) совместно с Национальной академической библиотекой РК организовали в Астане выставку арабской каллиграфии. На выставке были выставлены около 30-ти работ победителей. Посетители выставки смогли увидеть древние варианты Корана, и много других материалов об истории и культуре ислама. Кроме того, 9 сентября в Национальной академической библиотеке РК был открыт новый читальный зал Исследовательского центра исламской истории и культуре (ИРСИКА). На церемонии открытия нового читального зала принял участие сам генеральный директор ИРСИКА Эрен Халит. Открытие данного читального зала предоставляет читателям доступ к литературе об исламе как мировой религии и мусульманской культуре. В зале выставлены издания Центра. Выставлена панорама Мекки 110-летней давности, на оборотной стороне изображен город Медина. Цикл разных религиозных и других документов эпохи Османской империи, представляющих государственную историческую важность. Кроме того, в ближайшем будущем библиотеке будут переданы электронные копии 200 000 оцифрованных книг, общее количество составит 80 000 томов. В заключение хотелось бы сказать, что все указанные проекты были реализованы по инициативе Елбасы Нурсултана Назарбаева, и буквально недавно при поддержке Президента страны в Астане прошел І Саммит организации Исламского сотрудничества. Можно сказать, что новый читальный зал – результат этой работы.

Источник: http://kazislam.kz/ru