RSS Контакты
Республика Казахстан

В Казахстане выявлены около 80 тыс. ссылок экстремистского характера

18.09.2017 | Новости

«В тестовом режиме мы запустили пилотный проект – это «Безопасный интернет», где работа IT-системы выстроена в три этапа. И уже выявлено порядка 80 тысяч ссылок экстремисткой пропаганды. 

Еще одна координирующая роль - это, конечно же, этапы мониторинга. То есть мы должны выявлять противоправные ссылки, которые автоматически заносятся в определенную базу. Система их выявляет, чтобы одну и ту же ссылку, может быть, изучали КНБ, генпрокуратура и МВД», - сказал А.Лукин в ходе правительственного часа в мажилисе парламента в понедельник, передает КазТАГ. Напомним, пилотный проект «Безопасный интернет» по пресечению распространения через интернет материалов, пропагандирующих экстремизм и терроризм, культ жестокости, насилия и порнографию, был презентован в марте этого года.

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

Цитировать | | Код для блога/форума/сайта

URL:
Авторские колонки
Альманах
Ислам в современном мире


Минарет Ислама
Первый российский журнал исламской доктрины

XIII Фаизхановские чтения

Реклама