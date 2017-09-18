"В стране функционирует около одной тысячи учебных заведений, которые ежегодно обучают религии порядка 30 тысяч наших детей. При этом они именуются центрами обучения, интернатами, летними лагерями, фондами, курсами. В большинстве случаев, мы эту информацию постарались проверить, уполномоченные органы не владеют информацией об их деятельности", — сказал Ашимбаев. Он добавил, что, по данным генпрокуратуры, среди них есть "достаточно сомнительные центры". "Таким образом, происходит вовлечение детей в религию. Опасность данной ситуации в том, что дети в этих заведениях могут попасть под влияние деструктивных религиозных течений", — заявил мажилисмен. По его мнению, следует рассмотреть вопрос об ужесточении ответственности за вовлечение детей в деятельность сомнительных религиозных структур. Вопрос сомнительных учебных заведений подняла и коллега Ашимбаева Джамиля Нурманбетова. "Проверки Генпрокуратуры показали, что в ряде регионов незаконно действуют именующие себя центрами обучения, пансионатами религиозные учреждения, которые ведут духовное, религиозное обучение детей от шести до 16 лет. В некоторых этих учреждениях преподавали экстремисты," — сказала Нурманбетова на правчасе. Министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев в свою очередь отметил, что в этом году во всех областях были организованы проверки таких заведений — детсадов, пансионатов, интернатов. "Некоторые были выявлены в небольшом количестве. Например, интернат "Каусар" в Алматы, где набирали детей в основном из малоимущих семей, преподавали им религиозные дисциплины, что законом не допускается. Законом допускается преподавание религиозных дисциплин только при культовых учреждениях: мечетях, церквях и так далее", — ответил Ермекбаев. Он также рассказал, что существует сеть пансионатов под эгидой ассоциации благотворительной деятельности "Жибек жолы", открытая с участием турецких партнеров. Пансионаты также ориентируются в основном на детей из социально-уязвимых слоев. "Они включают в свою программу религиозные дисциплины, долгое время действовали на основе меморандума ДУМК, поэтому это было легализовано. Но сегодня ДУМК имеет некоторые замечания по их работе, поэтому в ближайшее время даны поручения всем акиматам, будем приводить их деятельность в соответствие с законодательством либо ставить вопрос о закрытии", — добавил министр. Он проинформировал, что при министерстве сформирована специальная группа, которая осуществляет мониторинг деятельности таких заведений. Всем акиматам даны поручения усилить контроль за этой деятельностью.

Islamsng.com

Новый сайт Islamsng.com должен стать проводником в мусульманском пространстве Содружества Независимых государств. В настоящее время страны, где члены уммы являются историческим большинством, численно преобладают в СНГ. Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан составляют 6 из 11 государств СНГ. И в самой России существуют регионы с мусульманским большинством в лице Татарстана, Башкортостана, республик Северного Кавказа; семизначной цифрой выражается численность мусульман в Волго-Уральском регионе и Западной Сибири. Исторически большая часть Украины и Молдова входили в состав Золотой Орды, а крымские татары, несмотря на все трагедии, вновь вернулись на родной полуостров. К Средневековью относится и формирование общины белорусских татар. Нельзя не упомянуть о массовом и не всегда добровольном перемещении мусульман в результате процессов индустриализации в Российской империи, а затем в СССР, миграций после распада СССР.

Миллионы людей передвигаются в странах СНГ в рамках безвизового режима. Кто-то из них осуществляет краткие поездки с целью туризма или посещения друзей и родственников, кто-то отправляется на учебу и работу, часть из них оседает в новом месте, происходит воссоединение семей. Стабильный процесс сокращения российского населения требует все большего количества мигрантов для нашего Отечества. При этом выходцы их стран СНГ, по причине близости языка и религии, общего опыта проживания в российском имперском и советском пространстве являются предпочтительным вариантом.

Изучение ситуации в странах СНГ не должно ограничиваться только проблемами миграции и отношений между гражданами. В силу своих природных богатств и выгоды географического положения страны СНГ, особенно с мусульманским большинством, являются в настоящее время важным фактором мировой политики и глобальной экономики. Место «Великого шелкового пути» и «Великого волжского пути» заняли магистральные газо- и нефтепроводы, соединяющие их с Россией, Западной Европой, Китаем, Ираном. Однако наличие нестабильных соседей, прежде всего в лице Афганистана, местами внутренняя нестабильность, неурегулированность ряда международных споров и вмешательство иностранных государств, не дают возможности для использования всего потенциала. В свою очередь, это приводит к бедности граждан, росту среди них чувства ущемленности и радикальных настроений.

Поэтому ради общего блага необходимо продолжение и расширение стабильного сотрудничества на евразийском пространстве СНГ. «Великий шелковый путь» от Китая до Черноморья и «Великий волжский путь» от Балтийского до Каспийского морей сложились уже более, чем тысячелетие назад. Здесь государства гуннов, Великий Тюркский каганат, Хазарский каганат, Золотая Орда, Казанское ханство, российское государство осуществляли связующую роль по обеспечению взаимовыгодных связей между Западом и Востоком. Ярмарки в Итиле, Сарае, Казани и Нижнем Новгороде были в свое время важнейшим барометром развития евразийской экономики. Теперь интегрирующая роль переходит к СНГ в рамках складывающегося единого таможенного пространства. Наш сайт постарается осветить исторические корни, современное состояние и перспективы развития мусульманского, да и всего общего пространства в странах СНГ.